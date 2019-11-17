Güncelleme belası sürüyor

iPhone telefonlarda iOS 13.2 sürümünün yanında getirdiği sorunlar bir türlü son bulmuyor. Bu sorunlara son olarak Facebook kamera ayarları da katıldı. Facebook’ta video izlerken arka planda kameranın çalıştığının ortaya çıkması, çok sayıda şikayet ve tepki aldı

GELECEĞE BAKIŞ - ERMAN AZAR

Apple, telefonlarına iOS 13.2 güncellemesini yayınlarken, 2 Kasım 2019'da "Neo QA" isimli bir Twitter kullanıcısının Facebook ve Instagram ile alakalı yaptığı paylaşım, iphone kullananları korkuttu. Facebook'ta bir video izleyen "Neo QA", videoyu dikey pozisyondan yatay pozisyona doğru döndürürken araya kamera uygulamasının girdiğini ve kendisine bir fotoğraf gösterildiğine şahit oldu. İzlediği videoyu tekrar dikey pozisyona alan kullanıcının kamerasının arka planda kullanıldığı ortaya çıktı. Otomatik bir şekilde açılan kamera, kullanıcıya herhangi bir bildirim sağlamıyor. Kullanıcılar, video izlerken veya sosyal mecralarda fotoğraflara bakarken Facebook'un arka tarafta kamerayı onlara sormadan açtığını söyledi. Facebook üyeleri ve iOS 13.2 kullanıcıları, normal şartlarda bu hatayı fark edemiyor. Bu olayın tek istisnası, bir videoyu tam ekran modunda izleyip normal görünüme tekrar dönmek. Böylece sol tarafta bir boşluk açılıyor. Sol tarafta açılan bu boşluk, kameranın çalıştığının bir göstergesi. Bu paylaşımın ardından çok sayıda kişi de aynı şikayetle video ve görseller paylaştı.



ANDROİD'DE SORUN YOK



Android altyapısını kullanan akıllı telefonlarda böyle bir sorun yaşanmadı. Sadece iOS 13.2 kullanıcılarını etkileyen bu sorun, gizlilik ve veri koruma konusunda zaten kötü bir geçmişi olan Facebook'u iyice sarstı. Bazı kişiler, Facebook'u kullanmayı bıraktı. Bazı kişiler ise huzursuz edici hatanın çözümünü bulmaya çalıştı. 10 Kasım 2019'da yaşadığı olayı aktaran Daryl Lasafin, Facebook uygulamasını silip tekrar yükledi. Buna ek olarak kamera kullanımı için izin isteyen Facebook'a izin vermeyen Daryl Lasafin, kamerasının yine açıldığını ancak bu sefer önüne siyah bir ekran geldiğini belirtti. Gizlilik ve veri koruma hususlarında kullanıcılara verdiği sözü tutamayan Facebook, bu yüzden geçtiğimiz temmuz ayında 5 milyar dolar ceza ödemişti. iOS 13.2 kullananlar, çok yakın bir zamanda bu sorundan kurtulacak.



AÇIKLAMA YAPILDI



Facebook geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile birlikte gerekli düzeltmelerin yapıldığı güncellemeyi Apple'a yolladığını açıklamıştı. Yollanan güncelleme Apple tarafından kabul edildi ve App Store'da yayınlandı. Yani App Store'daki güncel Facebook uygulamasında herhangi bir kamera hatasının yer almadığı görülüyor. Yapılan açıklamalar Facebook'un tüm sorunları çözdüğü yönünde. Yapılan testlerde de herhangi bir sorun olmadığı belirtiliyor.