Sürücüsüz araçlar acemileri de tespit edecek

Uzmanlar sürücüsüz araçların daha güvenilir olduğu düşüncesinin kabul görmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Trafikteki acemi ve yeteneksiz sürücüler sorununa eğilen MIT araştırmacıları, yapay zeka ile bu soruna da önlem aldı

GELECEĞE BAKIŞ - ERMAN AZAR

Sürücüsüz yani 'Otonom' araçlar 2020 yılında Türkiye'de de yollarda olacak. İnsanların artık bir yerden bir yere gitmek için sadece adresi girmeleri yeterli olacak. Bu teknoloji için sabırsızlananlar olsa da, temkinli yaklaşanlar da var. Trafikte yaşanan çeşitli sıkıntıları akıllarına getirenler, bu kendi kendine giden araçlara çok fazla güvenemiyor. Peki canımızı başka insanlara mı emanet etmek daha güvenli, yoksa yapay zekaya mı?



HER ŞEYİ ALGILIYOR MU?



Trafikte çok çeşitli sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Hava koşullarının yanı sıra, bozuk yollar, aniden önümüze çıkan insanlar yada kedi, köpek gibi canlılar, yaşanan kazalar, yol yapım çalışmaları, kural ihlali yapan diğer sürücüler bunlardan bazıları. İnsanlar bu gibi sorunları düşündüğünde, kendi kendine giden bir otonom arabaya güvenemiyor. Ancak uzmanlar aynı fikirde değil. Her türlü testi başarıyla geçen sürücüsüz araçların yapay zekası, şimdi de yeteneksiz ve tehlikeli sürücüleri algılaması için geliştirildi. MIT araştırmacıları, kendi kendini süren bir otonom arabanın, yeteneksiz ya da ne yapacağını önceden kestiremeyeceğiniz çılgın sürücülere karşı nasıl tepki gösterdiği sorununu inceledi.



DOĞRULUĞU DAHA DA ARTTI



MIT Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı'ndan (CSAIL) araştırmacılar, diğer sürücülerin yoldaki davranışlarını sosyal psikoloji tekniklerini kullanarak tahmin etmeye başladılar. Daha sonra, bu teknikleri yapay zeka ile destekleyerek, sürücüleri "işbirlikçi ya da rekabetçi" olarak iki temel kategoride sınıflandırmaya yardımcı oldular. Bu sınıflandırma teknikleri sayesinde, sistem şerit birleşmelerine, daha hızlı dönüşe ve daha fazlasına geldiğinde sürücülerin hareketlerini daha iyi tahmin edebildi. Bu sayede yapay zekanın doğruluğu %25 arttı. Uzmanlar, "İnsanlarla ve çevresinde çalışmak, davranışlarını daha iyi anlama niyetlerini ortaya çıkarmak anlamına gelir. İnsanların işbirlikçi veya rekabetçi olma eğilimleri çoğu zaman sürücü olarak nasıl davrandıklarını gösterir. Bu çalışmada, bunun gerçekten ölçebileceğimiz bir şey olup olmadığını anlamaya çalıştık. Sonuçlar memnuniyet verici" ifadelerini kullandı. Tesla şirketinin araçları zaten yollara çıktı. Nadiren de olsa bu otonom araçların kaza haberlerine şahit olabiliyoruz. Ancak onlar da insan nedenli kazalar. Bu teknoloji, önümüzdeki yıl ülkemizde de kullanılmaya başlandığında insanlardan daha güvenilir olacağı kesin.



OYUNLAR ARABALARA GİRECEK



Otonom araçlarda seyahat eden insanların sıkılmaması için oyun geliştiricileri de devreye girdi. Araştırmacılar, otonom araç kullanan sahipleriyle oynayabilecekleri çok oyunculu oyunlar tasarladı. Kanada'daki Waterloo Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı yeni bir çalışma, 3. seviye ve üstü yarı otonom araçlarda çalışacak 3 oyun geliştirdi. Ayrıca geleceğe yönelik birçok araç içi oyun türü için de önerilerde bulundular. Araştırmacılar araba kabinini, dış ortamı ve karayolunu yapay zekayla kontrol eden arabaları ve bilgisayar tarafından kontrol edilen oyuncuları eşleştiren bir sanal gerçeklik (VR) sürüş simülatörü geliştirdi. VR sürüş simülatörü, ön camı tamamen ekran olan araçlarda, baş takibi ve farklı giriş yöntemleriyle geleceğin teknolojilerini kullanan araç içi oyunlar oluşturmak amacıyla tasarlandı. Yani aracınız kendi kendine giderken, siz de skılmayacaksınız. Dilediğinizde oyun açarak aracın ön camındaki ekrandan oyun oynayabilecekler.



DAHA İYİ TANIYACAK



Günümüzde daha çok kameralarda karşımıza çıkan ama hayatın pek çok farklı alanında kullandığımız yapay zeka, sürücülerin hareketlerini algılayıp, ona göre kategorize edip, olası riskleri önceden tahmin edip, %25 daha iyi ve daha hızlı tanıyacak. Otonom araçların önünde hukuki ve yolların fiziksel durumuyla ilgili pek çok farklı sorun bulunuyor. Ama önümüzdeki dönemde bu çalışma, otonom araçların işini epey kolaylaştıracak.

