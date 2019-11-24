Elon Musk’ın dönüşü uğursuzluk getirdi

Şirketi SpaceX’in son testi için bir süre ‘çevrimdışı’ kaldığı twitter’a geri dönen Elon Musk, bu kez uğursuz geldi. SpaceX’in Starship Mk1 uzay aracı prototipi, ABD Teksas’taki Boca Chica test sahasındaki basınç testi sırasında patladı

GELECEĞE BAKIŞ-ERMAN AZAR

Dünyaca ünlü Tesla ve uzay araştırmaları yapan SpaceX şirketlerinin kurucusu olan Elon Musk bu kez üzüldü. Uzay görevlerinde kullanılmak üzere uzun süreli kargo ve yolcu taşımak için tasarlanan Starship Mk1, hafta içi Teksas'ta yapılan test sırasında başarısız oldu. Roket, kriyonejik basınç testi sırasında patladı.



ETRAFI GAZ KAPLADI



Patlama sonrası roketten gaz çıkışı oldu. SpaceX yetkilileri, roketin üst bölümünün yerinden ayrıldığını ve test alanının yakınına düştüğünü bildirdi. SpaceX kurucusu Elon Musk, şirketin hasar görmüş Starship Mk1 prototipini tamir etmeyeceğini çünkü roketin yalnızca belirli teknolojileri test etmek için kullanıldığını açıkladı. SpaceX'in şimdi roketin daha gelişmiş modifikasyonlarının üretilmesi için çalışmayı amaçladığı kaydedildi. Elon Musk, bu ayın başında "Twitter'ın iyi olacağından emin değilim" mesajını bıraktıktan sonra "çevrimdışı" olduğunu tweetlemişti. Ancak fikrini değiştirmesi sadece birkaç gün sürdü.



FAZLA UZAK KALAMADI



Musk, Pazartesi günü başarılı bir paraşüt testi yapan SpaceX videosunu yeniden tweetledi. Test üzerinde çalışan ekipleri tebrik eden Musk, "Açıkçası biz sadece 1 adet çok paraşütlü Mk3 tasarım testi yaptık, üst üste 10 başarılı teste ulaşmak için daha çok var" dedi. Musk daha sonra bir şiire yorum yaptı ve 2011'den beri süren roket teknolojisi hakkındaki bir tweet'e cevap verdi. 29 milyonu aşkın takipçisi olan Musk'ın tekrar Twitter'da aktif olması hayranlarını sevindirmişti. Bazı kullanıcılar, 'Elon Musk Mars'a gidip geldi', 'Sensiz buralar hiç neşeli değil' 'seni özledik' şeklinde tweetler atmıştı. Ancak hafta başından beri roketleriyle ilgili paylaşımlar yapan Musk bu kez uğurlu gelmedi. Bazı Twitter kullanıcıları da Musk'ın bu testlerle ilgili bir totem yaptığını ve bu nedenle günlerce tweet atmadığını öne sürdü.



TWİTTER'I ELEŞTİRMİŞTİ



Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Elon Musk'ı birçok kişi attığı tweetler sayesinde tanımış olabilir. Kendisi, Twitter'da o kadar etkili bir kişi ki, zamanında Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'yla bir anlaşmazlık da yaşamıştı. Komisyon, Elon Musk'ı yanlış bilgi vermekle suçlamıştı. Zaman zaman paylaşımlarına ara veren ve hesabını kapatacağını söyleyen Musk, son seferde de, "Twitter'ın iyi bir yanı olup olmadığı hakkında emin değilim" şeklinde tweet attı ve bu tweete "Reddit hala iyi gibi duruyor" şeklinde cevap yazdı. Musk, bu tweetin ardından "Çevrimdışı olacağım" yazıp günlerce aktif olmamıştı.



SKANDALLARA İMZA ATTI



Elon Musk, daha önce Twitter üzerinden attığı tweetlerle birçok skandala yol açmıştı. Bunlardan belki de en büyüğü, Tayland'da yaşanan mağara olayıydı. 12 çocuğun bir mağarada mahsur kaldığı olayda Elon Musk, bir mağara araştırmacısı olan Vernon Unsworth'e 'pedo guy' şeklinde hakaret etmişti. Olay iyice büyümüştü ve ortaya büyük bir skandal çıkmıştı. Sonunda Elon Musk'ın yargılanmasına karar verilmişti. Ağustos 2018'de ise Musk, Teslaile ilgili fon sağlamayı tweetledi. Ancak bunu yapmadı ve piyasayı yanlış yönlendirmiş oldu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan 40 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.