Telefonunuzu güvende tutmak sizin elinizde

Artık normal gündelik hayatımızın vazgeçilmezi olan akıllı telefonlar, hakkımızda çok fazla bilgi ve belge de barındırıyor. Doğal olarak hacker ve hırsızların hedefi haline gelen telefonlarımızı daha güvenli tutmak için çeşitli önlemler alabiliriz.

Gündelik hayatta artık akıllı telefonlarla yapamayacağımız işlem kalmadı. Telefonlarımızı sosyal ağlara bağlanmak ve online alışveriş ve bankacılıktan internette gezinmeye kadar çok daha çeşitli etkinlikler için kullanmamız sebebiyle, telefonlarımızın ve bilgilerimizin kötü amaçlı yazılım saldırılarına ve siber suçlulara karşı korunmasını sağlamak amacıyla önlemler almamız gerekiyor. İlk başta akıllı telefonlarda güvenlik deyince akıllara bazı işlem ve aşamalar geliyor. Telefonu şifreyle korumak, konum paylaşımını kapatmak ve Bluetooth'u sınırlandırmak ilk seçenekler arasında yer alıyor. Belki de bir antivirüs programı kurmak da aklınıza gelmiş olabilir. Ancak bunlardan çok daha fazlası var.

ŞİFRE VE KISITLAMALAR

Uygulanması gereken en kolay adım telefonu bir şifreyle korumak. Böylece şifreyi bilmeyen kişiler hesaplarınıza erişemez ve verileri ele geçiremez. Telefonunuzun çalınması ve kaybolması durumunda da başkalarının bilgilere erişmesi çok daha zorlaşır. Dört haneli şifreler bile kötü niyetli kişilerin işlerini epey zorlaştırıyor. Daha zor şifre kombinasyonları belirlemek de sizin elinizde. iPhone ve Android cihazlarda gizlilik için en önemli unsurlardan biri de konum paylaşımını durdurmak. Üstelik erişimi en aza indirmek telefonun pil ömrüne de katkı sağlıyor. Bunu telefonunuzun ayarlar kısmına girerek yapabilirsiniz.

OTOMATİK GİRİŞLER

Akıllı telefonlar, gizliliğinizi ve güvenliğinizi yönetmenize yardımcı olacak çeşitli araçlara sahip. Bu kontrolleri telefonunuzda ayarlar aracılığıyla bulabilirsiniz. Böylece fotoğraflar, rehber, notlar ve konum bilgileri dahil birçok bilgi korunabiliyor. Üstelik bu sayede erişimler de kısıtlanabilir. Telefonunuzda otomatik giriş yaptığınız uygulama ve siteler de büyük önem taşıyor. Bunları da kısıtlamanızda fayda var. Bunun yanında, telefonunuza indirdiğiniz uygulamaları da takip etmenizde fayda var. Uygulamalarım kısmından şüphelendiğiniz uygulamanın erişim izinlerine bakabiliyorsunuz. Bunu yapmanızda fayda var.

AKILLI TELEFONUNUZ İÇİN GÜVENLİK REHBERİ

Telefonunuzu daima kilitli tutmaya çalışın

Telefonunuzun ekran kilidinin her zaman etkin olmasına dikkat edin. Böylelikle telefonunuz bir siber suçlunun eline geçerse daha az risk altında olur.

■ Telefonunuzu ve verilerinizi koruma altına alın

Dizüstü bilgisayar, PC veya Mac bilgisayarı kötü amaçlı yazılımdan koruma yazılımı olmadan kullanmayı kesinlikle aklına bile getirmeyen birçok kullanıcı, günümüzdeki akıllı telefonların da güçlü birer bilgisayar olduğunu ve aynı risklere maruz kalabileceğini unutmaktadır. Tüm mobil cihazlarınızda tanınmış bir kötü amaçlı yazılımdan koruma programı kullanmaya ve antivirüs veritabanlarının düzenli olarak güncellenmesine dikkat edin.



■ Orijinal sürümleri kullanın belirli uygulamalara veya hizmetlere erişmek için telefonunuzda rooting veya jailbreak işlemlerinin yapılması cazip görünse de bu girişimler güvenliği olumsuz şekilde etkiler. Telefonunuzun ve verilerinizin güvenliğini korumak için telefonunuza jailbreak uygulamayın.



■ Bluetooth'u kapalı tutmaya çalışın BLUETOOTH bağlantınızı kullanmadığınızda kapatmanız doğru olacaktır. Böylelikle telefonunuz siber saldırılara karşı daha iyi korunur ve siz de telefonunuzun pilinin tükenmesini geciktirmiş olursunuz.

HASSAS BİLGİLERİNİZİ ŞİFRELEYİN

Telefonunuz veri şifreleme özelliklerine sahipse bu özelliklerden yararlandığınızdan emin olun. Telefonunuzun çalınması halinde, kişisel bilgileriniz önceden şifrelenmişse suçlular telefonunuzda saklanan bu bilgilere erişemez.

HIRSIZLIK OLAYLARINA KARŞI TEDBİR ALIN

Bazı akıllı telefon güvenliği ürünleri, kaybolan veya çalınan telefonlara uzaktan erişim sağlama olanağı tanıyarak telefonu kilitlemenizi, içerdiği verileri silmenizi ve yerini belirlemenizi sağlayan çeşitli anti-hırsızlık özellikleri içerir.



BİLGİ HASSASİYETİ OLMALI

Telefonunuzda şifre, hesap numarası ya da herhangi bir kişisel bilgiyi tutmak esasında büyük risk içeriyor. Belirli aralıklarla metin mesajlarını ve ses kayıtlarını silmekte yarar var. Telefonunuzda kayıtlı olan şifre ve özel bilgileri de USB bellek gibi daha korunaklı yerlerde saklamanızda fayda var. Profesyonel bir güvenlik uygulaması kurmak da sizin için faydalı olacaktır.

ERMAN AZAR