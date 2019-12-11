Apple Mac Pro'nun Türkiye fiyatı açıklandı! İşte 420 bin TL'lik fiyatıyla dudak uçuklatan Apple Mac Pro'nun özellikleri

Apple Mac Pro'nun Türkiye fiyatı açıklandı. Apple'ın Türkiye sayfasında tam donanımlı versiyonu 420 bin TL etiketine sahip olan bilgisayarın fiyatı dudak uçuklattı. 'Apple Mac Pro'nun fiyatı ne kadar? sorusundan sonra 'Apple Mac Pro'nun özellikleri ne kadar? Apple Mac Pro'nun standart donanımlı ve tam donanımlı arasındaki farkı ne?' soruları merak konusu oldu. İşte Apple Mac Pro'nun fiyatı ve özellikleri...

Apple Mac Pro'nun Türkiye fiyatı açıklandı. Apple'ın Türkiye sayfasında tam donanımlı versiyonu 420 bin TL etiketine sahip olan Mac Pro fiyatıyla gündem oldu. Apple'ın tanıttığı Mac Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu. Başlangıç fiyatı 42.999,00 TL olan Apple Mac Pro'nun fiyatı 420 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Apple Mac Pro'nun standart sürümünde şu özellikler bulunuyor: 3.5 GHz 8 çekirdekli Intel Xeon W işlemci, 4.0 GHz'e kadar Turbo Boost

32 GB (4x8 GB) DDR4 ECC bellek

8 GB GDDR5 belleğe sahip Radeon Pro 580X

256 GB SSD depolama

Ayaklı paslanmaz çelik muhafaza

Magic Mouse 2

Sayısal Tuş Takımlı Magic Keyboard - Türkçe Q Klavye Mac Pro'yu tam donanıma sahip hale getirdiğinizde ise fiyat 420.397,98 TL'ye oluyor. Apple Mac Pro'nun tam donanıma sahip sürümünde ise şu özellikler bulunuyor: İŞTE 420 BİN TL'LİK APPLE MAC PRO'NUN ÖZELLİKLERİ 2.5 GHz 28 çekirdekli Intel Xeon W işlemci, 4.4 GHz'e kadar Turbo Boost

1.5 TB (12x128 GB) DDR4 ECC bellek

Her biri 2x32 GB HBM2 belleğe sahip iki adet Radeon Pro Vega II Duo

4 TB SSD depolama

Apple Afterburner kart

Tekerlekli paslanmaz çelik muhafaza

Magic Mouse 2 + Magic Trackpad 2

Final Cut Pro X

Logic Pro X