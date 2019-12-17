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'dan açıklaması!

Samsung'dan Google açıklaması!

17.12.2019, 18:15

'ın 'de yeni çıkacak telefon modellerine uygulamaları için artık lisans vermeyeceğini duyurmasının ardından Türkiye'ye yeni telefon sevkiyatını durduracağı iddia edilen 'dan açıklama geldi

Samsung Türkiye'den yapılan açıklamada Rekabet Kurumu'nun Google'ın faaliyetleri ile ilgili aldığı kararı ve bununla ilgili süreçlerin yakından takip edildiği belirtildi. 2020'de çıkacak yeni Galaxy ürünleri ile ilgili Türkiye'deki lansman çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.

Açıklama şöyle:

"Samsung Türkiye'den yapılan açıklamada "Samsung Electronics olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerin yasalarına göre ticari faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Türkiye'de Rekabet Kurumu'nun Google'ın faaliyetleri ile ilgili aldığı kararı ve bununla ilgili süreçleri yakından takip ediyoruz. 2020'de çıkacak yeni Galaxy ürünleri ile ilgili Türkiye'deki lansman çalışmalarımıza ve planlamalarımıza devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Rekabet Kurumu tarafından yürütülen süreçle ilgili gelişmelere göre kullanıcılarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."

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