Oyuncaktan 26 milyon dolar kazandı

Yıl sonu yaklaşırken çeşitli alanlarda listeler de yapılmaya başlandı. En popülerlerinden biri de Youtube’un en çok kazananları listesi. Birinci sıra bu yıl da değişmedi. Oyuncak tanıtımı yapan 8 yaşındaki Ryan 26 milyon dolar kazandı

Günümüz dünyasında sosyal medya platformları hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Popüler sosyal medya site ve uygulamalarının yanı sıra, fotoğraf ve video paylaşım siteleri de artık her gün dolaştığımız adreslerin başında geliyor. Kullanım sayısı ve süreleri artarken, kullanım yaşı da oldukça genişledi. Artık 3-4 yaşında çocuklardan 60-65 yaşında dede ve ninelerimize kadar herkes bu siteleri kullanıyor. Hal böyle olunca, artık çağımızda çok büyük gelir kapıları ve yeni meslekler de türedi. Blogger, Instagram fenomeni ve en önemlilerinden biri de Youtuber olmak.



ÇOCUKLARIN HAYALİ OLDU

Kendi etrafımızda yetişen çocuklardan da biliyoruz ki Youtube çok eğlenceli bir şey. Onların gözünden baktığımızda, bizim zamanımızda televizyonun aldığı değeri artık günümüzde Youtube alıyor. Genelde çocuk dizileri ve çizgi filmler izleniyor. Ancak Youtube'dan popüler olan çok sayıda oyuncak, oyun ve elbise de mevcut. Bunlar Youtube kanalı olanlar ve izlenenler için tam bir 'iş kolu' oldu. Hem izlenme oranından, hem videonun bulunduğu sayfaya koyulan Google reklamlarından para kazanan Youtuberlar, artık o videolarda tanıttıkları ürünlerden de ciddi paralar kazanıyorlar. YouTube hem sahip olduğu içeriklerle hem de Youtuberlarla sürekli gündemimizde. Son olarak 2019'un en çok kazanan YouTuber'ı belli oldu.



İLK SIRAYI BELİRLEDİLER

Forbes dergisi tarafından açıklanan 2019'un en çok kazanan YouTuber'ı, 8 yaşındaki Ryan Raji oldu. Ryan's World (Ryan'ın Dünyası) isimli kanalın sahibi, 2019'da 26 milyon dolar gelir elde etti. 22,9 milyon takipçisi olan Ryan, geçen yıl da 22 milyon dolar kazanç elde etmişti. Ailesi ile birlikte ABD Teksas'ta yaşayan Ryan, her gün milyonlarca izleyiciye ulaşıyor. Ryan'ın Dünyası adlı kanal, annesi, babası ve ikiz kız kardeşleriyle birlikte şu anda sekiz yaşında olan Ryan Kaji'yi içeren bir çocuk YouTube kanalı. Genellikle, kanal her gün yeni bir video yayınlıyor. Ryan aldığı oyuncakları tanıtarak bu işe başladı. Küçük oyunlar oynadığı videolar da mevcut. Ryan'ın 2016 yılında yayınlanan ve 1,9 milyar kez izlenmiş olan bir videosu bulunuyor. Yaklaşık 6 dakikalık videoda Ryan, bahçelerindeki şişme su kaydırağına gizlenmiş olan sürpriz yumurtaları buluyor. Ryan artık öyle bir popülariteye ulaştı ki, kendi oyuncakları yapıldı. Sürpriz yumurtaları, küçük peluş bebekleri var. Bu ilgi gün geçtikçe hala artmakta.



SPORCULARIN FAVORİSİ İKİNCİ SIRADA YER ALDI

Listenin ikinci sırasında 20 milyon dolarlık geliri ile Dude Perfect yer alıyor. Dude Perfect, You- Tube'a düzenli olarak video yükleyen Teksas'tan bir Amerikan spor eğlence grubu. Grup, hepsi Teksas A&M Üniversitesi'nde eski kolej oda arkadaşı olan ikizler Cory ve Coby Cotton, Garrett Hilbert, Cody Jones, Tyler Toney'den oluşuyor. Grubun üyeleri birçok Guinness Dünya Rekoru'na da sahip.





ÜÇÜNCÜ YİNE BİR UFAKLIK

3. sırada ise 18 milyon dolar ile Nastya var. Nastya, Like Nastya ve Stacy olarak da bilinen Anastasia Radzinskaya, bir Rus-Amerikan YouTuber. O ve ailesi, çocuklar için altı aile dostu YouTube kanalı işletiyor. Nastya, Nastya Vlog, Stacy Oyuncaklar, Stacy Şov, Komik Stacy ve Komik Stacy PRT kanalları çocuklara içerik üretiyor. Nastya'nın avantajı, hem İngilizce, hem üretide Rusca içerikler üretmesi. Bu nedenle çok daha büyük bir kitleye hitap ediyor.



İŞTE İLK 10'A GİREN İSİMLER

● Ryan: 26 milyon dolar ● Dude Perfect: 20 milyon dolar ● Nastya: 18 milyon dolar ● Rhett and Link: 17.5 milyon dolar ● Jeffree Star: 17 milyon dolar ● Preston Arsement: 14 milyon dolar ● PewDiePie: 13 milyon dolar ● Markiplier: 13 milyon dolar ● Daniel Middleton: 12 milyon dolar ● Evan Fong: 11.5 milyon dolar



ERMAN AZAR