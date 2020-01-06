  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Teknoloji > Bakan Mustafa Varank'tan yerli otomobil açıklaması

Bakan 'tan açıklaması

Bakan Mustafa Varank'tan yerli otomobil açıklaması

06.01.2020, 11:44

Sanayi ve , yerli otomobille ilgili, "Tasarımla uyumlu bir marka oluşturulacak" dedi. Varank, "'nin Otomobili'ni destekleme oranı yüzde 97,6, satın almak isteyenlerin oranı yüzde 89." açıklamasında bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gündeme dair AA'nın sorularını yanıtladı. Varank, yerli otomobille ilgili, "Tasarımla uyumlu bir marka oluşturulacak" dedi.

"YERLİ OTOMOBİLİ DESTEKLEME ORANI YÜZDE 97,6"

Varank, "Vatandaşlarımızın Türkiye'nin Otomobili'ni destekleme oranı yüzde 97,6, satın almak isteyenlerin oranı yüzde 89." açıklamasında bulundu.

YERLİ OTOMOBİL FABRİKA NE ZAMAN KURULACAK?

Öte yandan Bakan Varank, "(Türkiye'nin Otomobili) Fabrika için ilk hedef Gemlik'te 2020'nin ilk yarısında temel atılıp inşaata başlanması." şeklinde konuştu.

"MARKA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Bakan Varank, Türkiye'nin Otomobili konusunda, tasarımlarla uyumlu, tescil edilebilecek marka için çalışmalar sürdüğünü, bu sürecin sene içinde tamamlanacağını belirtti ve "Ön para ödenerek ön sipariş uygulaması daha başlamadı. Bu, marka lansmanı sonrası şirketin uygulayacağı metot olacak" ifadelerine yer verdi.

"32 FİRMADAN BAŞVURU ALINDI"

Varank, "Bilişim Vadimizin lansmanından sonra çeşitli alanlarda 32 firmadan başvuru alındı. Burada akıllı mobilite teknolojileri geliştirmek istiyoruz" dedi..

Belli oldu! İşte yerli otomobilin ön sipariş fiyatı İşte yerli otomobilin iç tasarımı ve özellikleri! Yerli otomobil dünya gündeminde! Başkan Erdoğan'dan yerli otomobil mesajı Başkan Erdoğan'dan Yerli Otomobil Tanıtım Töreni'nde önemli açıklamalar

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bakan Mustafa Varank'tan yerli otomobil açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN