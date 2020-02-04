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Haberler > Teknoloji > Selçuk Bayraktar'dan AKINCI paylaşımı!

'dan paylaşımı!

Selçuk Bayraktar'dan AKINCI paylaşımı!

04.02.2020, 15:23

Müdürü hesabı üzerinden ile ilgili yeni video paylaştı. Bayraktar'ın paylaştığı videoda AKINCI 'nın inişe geçmesiyle beraber BAYKAR ekibi dualar ederken TİHA'nın piste teker koymasıyla sevinç çığlıkları yükseliyor. İşte sosyal medyada beğeni ve paylaşım rekorları kıran o anlara ait görüntüler...

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı üzerinden AKINCI ile ilgili yeni video paylaştı. Bayraktar'ın paylaştığı videoda AKINCI TİHA'nın inişe geçmesiyle beraber BAYKAR ekibi dualar ederken TİHA'nın piste teker koymasıyla sevinç çığlıkları yükseliyor.

İşte sosyal medyada beğeni ve paylaşım rekorları kıran o anlara ait görüntüler...

Selçuk Bayraktar'dan AKINCI paylaşımı!

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