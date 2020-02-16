Teşhiste yeni umut

Hayatımızın her alanında karşımıza çıkan yapay zeka, hastalıkların teşhisinde de büyük yardımcımız olmaya başladı. Google’ın yapay zekası DeepMind, meme kanseri teşhisi koymada insanlara oranla çok daha yüksek bir yüzde yakaladı

Hastalık teşhisi ve özellikle de kanser teşhisi günümüzde koyulması çok zor bir tanı olabiliyor. Bilim adamları teşhis konusunda her geçen gün yeni gelişmelere imza atarken, yapay zekanın da bu konudaki gelişimi sürüyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinde insanlara erken teşhis koyulması amacıyla yapay zeka programları geliştiriliyor. Bunlardan en bilineni ise Google.

EN SIK RASTLANAN KANSER

Google'ın 2014'te satın aldığı İngiltere merkezli DeepMind, bir süredir meme kanserinin teşhisine odaklanıyor. Kadınlarda en sık rastlanan kanser türü olan meme kanserinin teşhisi, yanlış pozitifler (kanser olmadığı halde kanser teşhisi konulması) nedeniyle zor. DeepMind'ın geliştirdiği yapay zeka modeli, daha az yanlış pozitif ve yanlış negatif (kanser olduğu halde fark edilmemesi) ile teşhis koymaya olanak tanıyor. Firma, yapay zekayı ABD ve İngiltere'deki hastaların kimlik bilgisi içermeyen verisiyle eğitti. Bu sayede ABD'de yanlış pozitifler yüzde 5,7 azalırken, yanlış negatiflerde de yüzde 9,4'lük bir düşüş gözlendi. İngiltere'de ise yanlış pozitifler yüzde 1,2 ve yanlış negatifler yüzde 2,7 iyileşti. Buradan ABD'deki algılama sisteminin İngiltere'deki şu anki sisteme göre daha düşük bir isabete sahip olduğu anlaşılıyor.

DAHA YÜKSEK İSABET ORANI

Hastaların geçmişine ve daha önceki testlerine erişimi olan insanların aksine yapay zeka, sadece en son teste erişim sağlayabildi. Yapay zeka buna rağmen insanlardan daha yüksek bir isabet oranı sağladı. Yapay zekayı geliştirenler, araştırmanın henüz ilk aşamalarında olduğunu ve yaygın olarak kullanılması için daha çok araştırmanın ve ortak çalışmanın yapılması gerektiğini vurguluyor.

GÖZ VE BÖBREK DE VAR

Depremin daha önce göz hastalıklarını, çocuklarda böbrek hastalıklarını algılamak gibi tıbbi amaçlar için daha önce de kullanmıştı. Ancak DeepMind ile ilgili bazı tartışmalar da var. 2017'de İngiltere'nin Ulusal Sağlık Sistemi'nin Deep- Mind ile yasalara uygun olmayan bir biçimde veri paylaştığı, firmanın doğrudan rızası olmayan 1,6 milyon hastanın verisine eriştiği ortaya çıkmıştı

MR İLE BİRLEŞTİRİLEN SİSTEM İLE DAHA KOLAY KARAR VERİLECEK

Siemens Healthineers, yapay zeka ile manyetik rezonans görüntüleme (MR) muayenelerini birleştiren teknolojisi AI-Rad Companion ile bazı önemli hastalıkların teşhis süresini azaltacaklarını açıkladı. MR muayeneleri sırasında radyologların gerçekleştirdiği rutin faaliyetleri üstlenmek üzere tasarlanan yapay zeka tabanlı yazılım, daha hızlı teşhis imkanı sağlarken prostat biyopsilerini de kolaylaştıracak.

ÇİNLİLER DE HAREKETE GEÇTİ

Yapay zeka teknolojileri çeşitli alanlarda insanlarla yarışıyor, hatta bazen onları aşabiliyorlar bile. Buna harika bir örnek olarak Çin kökenli BioMinD'ı vermek mümkün. Bu yapay zeka, Çin'in Pekin kentindeki Tiantan Hastanesi'nin 'Nörolojik Rahatsızlıklar için Yapay Zeka Araştırma Merkezi' (Artificial Intelligence Research Centre for Neurological Disorder) tarafından geliştirilmiş. Makine görüşü ve imaj analiz teknolojilerinin başarılı bir örneği olan uygulama, insan doktorları yenerek kendini ispatlamış.

15 DOKTORLA KARŞILAŞTIRDILAR

Araştırmacılar BioMind yapay zekasını Çin'in beyin tümörü konusundaki en iyi 15 doktoru ile karşı karşıya getirmişler. İnsan doktorlardan oluşan ekip yapay zekaya karşı, çeşitli vakaları inceleme ve sonuçlarını saptama yarışmasında her iki senaryoyu da kaybederek yenilmişler. Beyin tümörlerini saptamada BioMind yüzde 87 ortalama başarı elde etmiş. Uzman doktorların başarı oranı ise ortalama yüzde 66'da kalmış.

ERMAN AZAR