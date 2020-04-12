Salgın korkusu siber saldırganlara yaradı

Kovid-19 salgınının insanlar üzerinde oluşturduğu korku ve duyarlılık, siber saldırganlar tarafından kullanılıyor. Dünya Sağlık Örgütü gibi kurumların yayınladığı Kovid-19 haritalarının dışında, zararlı yazılımlar yüklü korona virüs haritalarıyla gerçekleştirilen siber saldırılarla pek çok kullanıcının kişisel verilerine ulaşılıyor

STM ThinkTech'in ocak-mart dönemini kapsayan Siber Tehdit Durum Raporu'na göre, pandemi ilan edilen Kovid-19, toplumda oluşan duyarlılığı sömürme niyetinde olanlara siber saldırılar için kapı aralıyor.



DİJİTAL BANKACILIK HEDEFTE

Vaka sayısı ve hastalık seyrine ilişkin Dünya Sağlık Örgütü ile çok sayıda kurumun yayınladığı Kovid-19 haritalarının dışında, zararlı yazılımlar yüklü "gerçek zamanlı koronavirüs haritaları" adı altında kullanıcıları aldatan sahte uygulamalar da bulunuyor. Söz konusu uygulamalar aracılığıyla gerçekleştirilen siber saldırılarla pek çok kullanıcının geçiriliyor. Raporda, dolandırıcılık, oltalama ve kredi kartı bilgilerini çalmak için gerçekleştirilen ataklarla sosyal medya üzerinde organize olan siber saldırganların, kullanıcıların kredi kartı bilgilerini ele geçirerek, satışa sunmayı planladıklarına vurgu yapılıyor. Dijital bankacılık ve mobil banka uygulamaları da siber saldırganların hedefi durumunda. Bu yüzden kullanıcıların cihazlarında güvenilir kimliğe sahip olmayan uygulama bulundurmaması ve bankacılık uygulamalarının sürekli güncel tutması gerekiyor.



SAHTE BİLİM KURULU ÜYESİ SAHTE HESAPLARA DİKKAT

Sosyal medyada, Bilim Kurulu üyeleri adına açılan sahte hesaplar, salgınla ilgili yalan haberlerin yayıldığı mecralara dönüştü. Bu hesapların salgınla ilgili gerçek verilerin gizlendiğine dair yalan haberler paylaştığına vurgu yapan uzmanlar ise sahte hesapların terör örgütleri tarafından da panik havası yaratmak için kullanıldığını dile getiriyor.