Üç önemli özellik birden geliyor! WhatsApp kullananlar dikkat

WhatsApp, milyonlarca kullanıcısını direkt ilgilendiren 3 yeni özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

WhatsApp'A kendi kendini yok eden mesajlar geliyor. Bu özellik, kullanıcıların bireysel sohbetlerdeki veya grup sohbetlerindeki mesajlar için kendi kendini imha eden bir zamanlayıcı ayarlamasına izin veriyor. Belirtilen zamanlayıcı bittikten sonra, mesajlar otomatik olarak sohbetlerden siliniyor.

Hürriyet'in haberine göre bir diğer özellik ise WhatsApp yedekleri üzerine... Uygulama, sohbet yedekleri için şifre koruması sağlayacak. Özellik uygulamanın önceki bir sürümünde tespit edildi ve temel olarak kullanıcıların sohbet yedeklemelerine gizlilik için güvence altına almak için şifre ya da pin ayarlamasına izin veriyor.



Ayrıca WhatsApp son zamanlarda yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek için mesajların iletilmesini sınırlayan bir özellik sundu. Uygulama artık iletilen mesajlardaki her şeyi indirmesini kısıtlayan bazı ek otomatik indirme özellikleri sunacak.

Korona virüsten dolayı güvenlik bazında pek çok yenilik getiren WhatsApp, bu kez uzun zamandır beklenen bir özelliğini de yayınlamış durumda.

Bir süredir WhatsApp iOS beta uygulamasında yer alan Gelişmiş Arama Modu artık WhatsApp'ın son sürümünde de kendisine yer buldu.



Gelişmiş Arama Modu sayesinde kullanıcılar sadece metinleri değil fotoğrafları, sesleri, videoları, GIF dosyalarını, dökümanları ve linkleri daha kolay filtreleyebiliyor. Böylece istediği içeriğe daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyor.

Bir diğer yenilik ise yedekleme dosyalarına yapılan bir optimizasyon. Artık Google Drive üzerine sohbet yedeklerinizi atarken şifre koyabileceksiniz.

Diğer yandan WhatsApp, bir iletinin birden fazla kişiyle paylaşılmasının önüne geçilecek. Peki bu ne anlama geliyor?

WhatsApp kullanıcıları artık beş veya daha fazla kişiye gönderilen iletileri artık yalnızca tek bir kişiye iletilebilecek. WhatsApp mesajlara sınırlama getirerek, yanlış bilgilerin gönderilmesinin hızı biraz olsun yavaşlatılacak.

2018 yılına kadar, kullanıcılar bir kerede 250 gruba bir mesaj iletebilirken yine aynı yıl bu sayı 20'ye düşürüldü. 2019'da 5'e düşen bu sınır şimdi ise 1 taneye dönüştü.

Whatsapp'ın bu gizli özelliğini biliyor muydunuz? Boşluk tuşuna bastığınızda...