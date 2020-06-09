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Haberler Teknoloji Yurt dışından cep telefonu getirenler dikkat! Gümrük müdürlükleri belli oldu

Yurt dışından cep telefonu getirenler dikkat! Gümrük müdürlükleri belli oldu

Cep telefonlarının giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu.

Yurt dışından cep telefonu getirenler dikkat! Gümrük müdürlükleri belli oldu

09.06.2020, 12:06

Ticaret Bakanlığının Gümrük Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, cep telefonlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri Ankara, Atatürk Havalimanı Kargo, Erenköy, Manisa, Mersin ve Muratbey gümrük müdürlüklerinde yapılacak.

Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce Türkiye Gümrük Bölgesi'ne getirilen cep telefonları için yeni hükümler uygulanmayacak.

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