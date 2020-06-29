iPhone 12 serisinde hangi modeller olacak? İşte iphone modelleri....

Apple, iPhone 12 serisi telefonları için son hazırlıklarını yapıyor. Eylül ayında tanıtılması beklenen yeni telefonlara yaklaştıkça, yeni bilgiler de internete sızıyor. Son olarak Apple'a yakın kaynaklardan biri olan analist Ming-Chi Kuo'nun iPhone 12'lerin kutusundan şarj aletinin çıkmayacağını söylemesi, ilginç bir gelişmeydi. Yani yeni iPhone modelleri, iddialar doğru çıkarsa hem kulaklık hem de şarj aleti olmadan satışa sunulacak ve bu aksesuarlar için ayrıca kullanıcının ücret ödemesi gerekecek.

Gelelim iPhone 12'lerin özelliklerine. Henüz bu konuda kesinleşen bir bilgi bulunmasa da, 4 farklı iPhone modelinin geleceği söyleniyor. 5.4 inç OLED ekrana sahip iPhone 12, serinin en küçük ve uygun fiyatlı telefonu olacak. Bu modelin iPhone 12 Max adında 6.1 inç ekran büyüklüğüne sahip bir üst modeli de bulunacak. Her iki telefonun da arka yüzünde iPhone 11'lerdeki gibi çift kamera konumlandırılmış.

iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max ise serinin en iyi telefonları olacak. Bu 4 telefon da 5G desteğine sahip. A14 Bionic işlemciden güç alması beklenen telefonların depolama kapasitesi 256 GB'tan başlayacak. Ayrıca iPhone 12'lerin alüminyum, iPhone 12 Pro'ların ise paslanmaz çelik kasaya sahip olduğunu da söylüyor. iPhone 12'lerin arkasında çiftli kamera yer alıyor. 12 Pro'larda ise üçlü kamera + LiDAR tarayıcı bizleri bekliyor.

Yeni iPhone modelleriyle ilgili merak edilen bir diğer nokta da fiyatlar... iPhone 12, bu modellerin içinde en uygun fiyat etiketine sahip olan telefon olacak. 649 dolar olması beklenen cihazın bir üst modeli olan iPhone 12 Max ise 749 dolardan satılacak.

iPhone 12 Pro'nun fiyatı 999 dolardan, iPhone 12 Pro Max'in fiyatı ise 1099 dolardan başlayacak. (Hürriyet)