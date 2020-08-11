Türkiye'de yetişkinlerin yüzde 79'u mobil oyun oynuyor

Medya takip kurumu Ajans Press, mobil oyunlar ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl mobil oyunlar ile alakalı 714 haber çıkışı olduğu görüldü.

En çok konuşulan haber başlıkları incelendiğinde ise yerli oyun firmasının 1,8 milyar dolara satılmasının son 2 ayın en çok konuşulanı olduğu belirlendi.

Ajans Press'in elde ettiği bilgilere göre, Türkiye'deki yetişkinlerin yüzde 79'u mobil oyun oynadığı saptandı. Mobil oyuncuların yüzde 49,2 ile de en çok aksiyon-macera türünü tercih ettikleri görüldü.

OYUN OYNAYANLARIN ÇOĞUNLUĞUNU KADINLAR OLUŞTURDU

Araştırma 21 ülkeyi kapsarken, Türkiye'deki mobil oyunlarla ilgili tüm verileri ortaya koyduğu saptandı. Böylelikle tüm internet kullanıcıların yüzde 84'ünün en az bir cihaz ile mobil oynadığı kaydedildi.

Oyun oynayan yetişkinlerin de yüzde 81,7'sinin kadın, yüzde 76,5'inin ise erkek olduğu belirlendi. Türkiye'deki mobil oyun meraklılarının kişisel ilgi alanlarına göz atıldığında, film-sinema, müzik, teknoloji, yeme-içme ve haberler/güncel olayların başı çektiği görüldü.

DHA