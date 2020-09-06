Yollardan sonra sıra akıllı şehirlerde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı ve "geleceğin yolu" olarak tanımladığı Ankara-Niğde otoyolunun ardından şehirler de akıllı sistemlerle donatılacak. ABD, Hollanda ve Avustralya'dan sonra dünyanın dördüncü Türkiye'nin ise ilk akıllı şehir strateji belgesi ile şehirler yakın zamanda akıllanacak. Türkiye yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği teknolojik altyapısıyla yolları akıllı hale dönüştürmeye başlarken, şehirlerin akıllı sistemlerle donatılması için de çalışmalar hızlandırıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde hazırlanan 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında şehirlerin çevre, ulaşım, enerji, sağlık ve altyapı gibi tüm unsurlarının teknoloji ile donatılması sağlanacak.

ULUSAL AĞ GELİYOR

"Hayata değer katan yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler" parolasıyla süren çalışmada şehirlerin acil ihtiyaçlarını önceleyecek, şehre özgü akıllı şehir stratejileri ve yol haritalarıyla "Ulusal Akıllı Şehirler Ağı" oluşturulacak.

BARIŞ ŞİMŞEK