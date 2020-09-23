Teknofest ne zaman başlıyor? Teknofest 2020 program takvimi...

Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in bu yılki takvimi belli oldu. Peki Teknofest ne zaman başlayacak? Teknofest hangi şehirde olacak? İşte 2020 Teknofest programı...

TEKNOFEST NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2020'ye geri sayım sürerken, bu yıl Gaziantep ev sahipliğinde gerçekleşen TEKNOFEST 2020, 24-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına başvuruda bulunan 100 bin gençten yaklaşık 5 bini finalist olarak yarışacak.

TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımları ise 3 milyon TL'nin üzerinde ödül bekliyor.

TEKNOFEST 2020 teknoloji yarışmalarının yürütücü ve destekçileri arasında Milli Eğitim Bakanlığı, AFAD, ASELSAN, BAYKAR, BMC, Bilişim Vadisi, HAVELSAN, ROKETSAN, SANKO, STM, TARNET, TEI, THY, TURKSAT, TAI, TÜBİTAK, TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK SAGE bulunuyor.

Bununla birlikte festivale Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Türkiye Uzay Ajansı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, TÜBA, Türk Hava Kurumu, Türk Patent ve Turkcell de destek veriyor.