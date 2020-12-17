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Haberler Teknoloji ABD'de Facebook'a 'İslamofobik paylaşımları daha hızlı engelle' çağrısı

'de Facebook'a 'İslamofobik paylaşımları daha hızlı engelle' çağrısı

Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar, geniş kullanıcılara ulaşmadan önce, Müslüman karşıtı içeriklerin yasaklanması için Facebook'un CEO'su 'e bir mektup gönderdi.

ABD'de Facebook'a 'İslamofobik paylaşımları daha hızlı engelle' çağrısı

AA

17.12.2020, 10:23

Demokrat vekiller, Zuckerberg'e gönderdikleri mektupta, Facebook'un Müslüman karşıtı içerikleri platformdan kaldırma konusunda yavaş hareket ettiğini savunarak, bu duruma bir çözüm talep etti.

Demokrat 30 vekilin imzasını taşıyan mektupta, "Facebook, çocuk pornosu ve aşırılıkçı şiddete ilişkin içeriklerin yüzde 99'unu zamanlıca engellediği için övünüyor. Platform aynı performansı, Müslüman karşıtı olan ya da bir etnik ya da dini grubu hedef alan nefret söylemi için de yapmalı." denildi.

Mektupta Facebook'un, söz konusu içerikleri geniş kitlelere ulaşmadan engellemeyi başaramaması nedeniyle platformun, Müslüman karşıtı gruplar için kötü niyetle kullanıldığı belirtildi.

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