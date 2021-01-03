Türkiye arka arkaya üç uydu atacak

TÜRKSAT Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yüksek, TBMM'de bilgi verirken bu günlerde beşinci nesil uyduların heyecanını yaşadıklarını, 2021 ve 2022 yıllarında üç uydunun daha uzaya fırlatılacağını belirtti. Yüksek, TÜRKSAT 5A'nın, önümüzdeki günlerde, 5B'nin ise yılın ikinci yarısında uzaya fırlatılması için çalışmaların hızla sürdüğü bilgisini paylaştı.

İLK 10 İÇİNDE OLACAK

TÜRKSAT Genel Müdürü Cenk Şen ise haberleşme uydularının yanısıra birçok projenin de devreye alındığı proaktif bir dönemi yaşadıklarına dikkat çekerek, şöyle devam etti: "Uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin, TÜRKSAT 5A, TÜRKSAT 5B ve TÜRKSAT 6A haberleşme uydularını kullanmaya başlamasıyla uzayda aktif haberleşme uydu sayısı altıya yükselecek. TÜRKSAT 5A ve 5B uydularıyla birlikte Türkiye, yeni Ku -Bant frekans kullanım haklarının korunmasını da teminat altına alacak. TÜRKSAT 5A haberleşme uydusunu önümüzdeki aylar içerisinde uzaya fırlatıyoruz. Türkiye'nin haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer almasını sağlayacak olan TÜRKSAT 6A uydusunun yapım çalışmaları sürüyor.

YURT DIŞINA AÇILIYOR

TÜRKSAT Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek, siber güvenlik çalışmaları ile ilgili bilgi verirken, bu konuda yurtdışına da açılacaklarının altını çizdi. Yüksek, "Dijital dönüşümü sağlamak için son bir yıl içerisinde dijital devlet yazılım ürünü modeline geçildi. Devletimiz, KKTC, Libya, Azerbaycan, Somali gibi ülkelere de bu hizmetleri hızlı bir şekilde sunarak büyük devlet misyonunu kolaylıkla yerine getirebilecektir" dedi.

ZÜBEYDE YALÇIN