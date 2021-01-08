Cep telefonu kullanan herkesi ilgilendiriyor! Değişti...

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu sistem ile onaysız ticari elektronik iletilerin tüketicilere gönderilmeden engellenmesi ve istenmeyen mesaj trafiğinin azaltılması amaçlanıyor.

İYS ile tüketiciler verdikleri tüm ticari elektronik ileti onaylarını tek bir noktadan görebilecek, kontrol edebilecek ve reddetme hakkını kullanabilecek. Bakanlık tarafından 150 bin adedin üstünde ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılara mevcut onaylarını İYS'ye yüklemeleri için verilen süre 31 Aralık 2020'de sona erdi. Vatandaşlar ticari elektronik iletilere ilişkin onaylarını bugünden itibaren 16 Şubat 2021'e kadar e-Devlet üzerinden veya www.iys.org.tr adresinden kontrol edebilecek ve onay tercihlerini değiştirebilecek.

Ayrıca, 150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılara mevcut onaylarını İYS'ye yüklemeleri için verilen süre ise 31 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. Tüketiciler söz konusu onayları 1 Haziran 2021-16 Temmuz 2021'de kontrol edebilecek. Belirlenen sürelerde vatandaşlar tarafından ret hakkının kullanılmaması halinde, hizmet sağlayıcılar tarafından İYS'ye aktarılan veriler onaylı sayılacak. Söz konusu süreler mevcut onayların kontrolüne ilişkin olup, bu tarihlerden sonra da tüketiciler diledikleri tarihte İYS üzerinden ticari elektronik ileti tercihlerini değiştirebilecek.

İYS NEDİR?

İYS, 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe giren Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, TOBB tarafından sunulan bir veri tabanı sistemi.

Bu sistem, hizmet sağlayıcıların pazarlama iletişimi amacıyla çağrı merkezi üzerinden arama, SMS, e-posta yoluyla ticari elektronik ileti göndermek için alıcılardan aldıkları onayları saklayıp yönetebilmesine, alıcıların ise onay ve ret hakkını kullanabilmesine, ticari elektronik şikayetlerini iletebilmesine ve yönetebilmesine imkan tanıyor.