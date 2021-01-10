WhatsApp sözleşmesinde büyük tehlike ortaya çıktı! Sesiniz ve yüzünüz taklit edilebilir

WhatsApp gizlilik sözleşmesi detayları belli olduktan sonra uzmanlar tehlikenin boyutunu vurguluyor. Söz konusu sözleşmeyle kişinin hayati verilerini kullanabilir ve kişi açık hedefe düşebilir.



Ses kayıtlarıysa WhatsApp'ın yeni sözleşmesinin tehlikesini gözler önüne seriyor. Vatandaşların WhatsApp'a karşı yapması gerekenleri uzmanı açıkladı.



Konu sadece Whatsapp ile sınırlı da değil. Şirketlerin çatı kuruluşu Facebook olduğu için Instagram da aynı şartların olduğu belirtildi.

Ayrıca bir WhatsApp sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, 8 Şubat'a kadar onaylanması gereken yeni koşulların AB ülkelerindeki kullanıcıları kapsamadığı belirtildi.



Teknoloji uzmanından kritik uyarılar şöyle;

"WhatsApp sözleşmesi ile ilgili dökümanları okudum. İçeriğini de okudum. Bugüne kadar WhatsApp bütün verilerimizi alabiliyordu, fakat kullanamıyordu. Bundan sonra kullanmak üzere bir sözleşme imzalatıyor bize. Hani ne olur ama her şeyimize erişiyor. Ama veri olarak düşündüğünüzde sadece yazıları düşünmeyin lütfen gönderdiğimiz bütün fotoğraf, ses kaydı yani en tehlikelisi de bu aslında ses kayıtları. Yani sesli imzanın telekominikasyon şirketleri sesli imzalarınızla işlem yapmaya başladı. Siz gruplarda birbirinize sesli mesaj yolluyorsunuz ve bu sesli mesajların taklit edilme oranları yüzde 97. Ses oranı arttıkça eldeki beri arttıkça örneklemin doğruluğu daha da artıyor. Yani sen sürekli konuştuğun için mesaj olarak veya mesaj attığın için. Senin sesinin aynısının üretilmesi yüzde 100'e yaklaşıyor.





TÜRKİYE YASAKLAYABİLİR

Elindeki fotoğraf ve videoların gönderilmesi video 4. sırada geliyor ama ses ve fotoğraf ilk sırada geliyor veri işlenmesi konusunda. Banka dekontlarınızı notlarınızı atıyorsunuz. Şuan pek birşey ifade etmeyebilir ama bu Türkiye çapınca bakıldığında büyük bir olay haline gelecek muhtemelen. Devlet yasaklayacaktır diye düşünüyorum.



TWİTTER'DA HASHTAG ÇALIŞMASI YAPIN

Bununla ilgili bi hastag paylaşılmalı ve WhatsApp sözleşmesine hayır hashtag'i bizim elimizde olmalı. Lütfen bunu basit olarak değerlendirmeyin" Birçok kullanıcı alternatif uygulamalara yönelmeye başladı.

MUSK SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Ünlü girişimci Elon Musk da WhatsApp'ı sert şekilde eleştirdi ve kullanıcılara Signal uygulamasını önerdi. Ayrıca bir WhatsApp sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, 8 Şubat'a kadar onaylanması gereken yeni koşulların AB ülkelerindeki kullanıcıları kapsamadığı belirtildi. Belirtilen ülkelerdeki kullanıcıların verilerinin reklam ve benzeri amaçlarla Facebook'un şirketleriyle paylaşılmayacağı kaydedildi. WhatsApp'tan gelen bu açıklama işin üstüne iyice tuz biber ekti. Birçok kullanıcı farklı alternatif uygulamalara yönelmeye başladı.

EN ÇOK İNDİRİLEN UYGULAMALAR TELEGRAM MESSENGER

Son gelen raporlara göre Telegram, Signal gibi uygulamaların uygulama mağazalarındaki indirilme sayısı artmış durumda. Bu gelişmeler Türkiye'ye de yansıdı. App Store'da, Türkiye'de en çok indirilen mesajlaşma uygulamaları arasında ilk sırada "Telegram Messenger" yer aldı. İkinci sırada, Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk'ın WhatsApp'a karşılık önerdiği "Signal" uygulaması bulunurken, WhatsApp üçüncü sıraya geriledi. WhatsApp'ın hemen ardından Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli anlık mesajlaşma uygulaması BiP listenin üst sıralarında kendisine yer buldu.