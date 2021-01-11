WhatsApp geri adım attı mı?

WhatsApp, geçtiğimiz hafta yaptığı güncelleme ile birlikte Facebook ve bağlı kuruluşlarının telefon numaraları ve konumları da dahil olmak üzere kullanıcı verilerini toplamasına izin vermelerini istedi. Bu duruma tepkiler çığ gibi büyürken kullanıcılar WhatsApp uygulamasını silerek Telegram, BİP, Signal gibi uygulamaları tercih etti. Peki WhatsApp geri adım mı attı? İşte detaylar...

WHATSAPP GERİ ADIM ATTI MI?

Sosyal medyada ve özellikle Twitter'da sözde CNN kaynaklı olarak paylaşılan ve WhatsApp'ın tartışma yaratan kararından geri döndüğünü söyleyen iddialar gerçeği yansıtmıyor.

WhatsApp tarafından kullanıcılara gönderilen ve kişisel bilgilerin Facebook tarafından işlenmesi için onay isteyen gizlilik sözleşmesi geçerliliğini koruyor. Bir başka deyişle WhatsApp'ın bildirimini kabul etmeyen kullanıcıların hesapları 8 Şubat itibarıyla silinecek.

FACEBOOK, WHATSAPP MESAJLARINA ERİŞEBİLECEK Mİ?

WhatsApp üzerinden arkadaşlarınızla ve ailenizle yaptığınız görüşmeler ve mesajlaşmalar, uçtan uca şifreleme ile korunur.

Uçtan uca şifreleme, yolladığınız fotoğrafın, ses kaydının, videonun ya da mesajın sadece sizin tarafınızdan ve konuştuğunuz kişi tarafından okunduğunu/dinlendiğini garanti eder. Üçüncü şahıslar, WhatsApp ya da Facebook bile, bu içerikleri göremez.

Bunun sebebi, uçtan uca şifreleme sayesinde mesajlarınızın bir kilitle güvence altına alınmasıdır ve sadece alıcı ve siz bu kilidi açıp okuma yetisine sahipsinizdir.