Whatsapp sözleşmesine mahkum değiliz! Uzman isim değerlendirdi

Whatsapp sözleşmesinde SON DAKİKA gelişmesi: Rekabet Kurulu'nun Facebook ve Whatsapp hakkında soruşturma başlatmasının ardından Türkiye'de bilgi hırsızlığı ve dijital zorbalığa dair birçok açıklama ve tepki peş peşe geldi.

ABD'li teknoloji devi Facebook'un sahibi olduğu mobil sohbet uygulaması WhatsApp'ın 8 Şubat'a kadar telefonlardaki bilgilerin Facebook ile paylaşılabilmesi için kullanıcılara zorunlu olarak sunduğu gizlilik sözleşmesine ilişkin tartışmalar devam ediyor. Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Atalay, sosyal medya platformlarının kullanıcılardan haddinden fazla bilgi topladıklarına dikkat çekerek, "O platformlara giren her türlü bilgi depolanıyor" dedi.

Ayrıca Atalay bu bilgilerin daha sonra ne için kullanıldığını da açıkladı! İşte detaylar;

KİTLELERE YÖNELİK FAALİYET PLANLANIYOR

Atalay SABAH'a yaptığı açıklamalarda "Bunlar ülke analizlerinde, kişi, kurum zafiyetlerinin tespitlerinde kullanılabiliyor. Kitlelere ve kurumlara yönelik faaliyetlerin planlanmasında kullanılıyor" dedi. Sosyal medya şirketlerinin toplanan verileri satarak büyük ticari gelirler elde ettiğine işaret eden Atalay, "Yapay zekayı yakıtı veri olan bir robot gibi düşünmek lazım. Bu veriler birçok amaca hizmet edebiliyor. WhatsApp daha önce bu verileri toplarken yarım ağız onaylarla izin istiyordu, son gelinen noktada açık bir rıza ile bunu yapmak istiyorlar.

BİZİM KANUNLARIMIZA UYMAK ZORUNDALAR

Bunun önemi şu, bizim kişisel verilerin korunmasına ilişkin kanunlarımız var. Veri elinizde olsa bile bu sizin için bilgi olabilir ama bunun delil olması için legal olarak elde edilmesi lazım. Denilebilir ki suç varsa cezasız kalmasın, ama bir başka ülke suç unsuru belge değil, kendi ülke çıkarları için kullanabileceği içerik arayabilir ve depolayabilir" diye konuştu.

Türkiye'nin sosyal medyayı çok kullanan ülkelerden olduğu ve neredeyse her uygulama kullanım oranlarında ilk 10 ülke arasında yer aldığına işaret eden Atalay, "Bu gurur duyulacak bir şey değil, sosyal medyayı bilinçli kullanmıyoruz. Her türlü verimiz orada depolanıyor ve şimdi o veriler için legal zemin oluşturulmak isteniyor" dedi.

AKILLARDAKİ SORUYA YANIT VERDİ

Atalay, Türkiye'de yerli ve milli çözümler kullanılması gerektiğini de belirterek, bazı vatandaşların aklındaki "Verilerimiz bu kez de yurtiçinde depolanarak kullanılamaz mı?" şeklindeki sorulara da açıklık getirdi. Devletlerin ve devletin ilgili kurumlarının yasalar çerçevesinde zaten her türlü veriyi elde etmesinin önünde bir engel bulunmadığına dikkat çeken Atalay, "Temiz olan, herhangi bir suça bulaşmamış orta halli bir vatandaşın bundan kaygı duymasına gerek yok" diye konuştu.

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ GİBİ ZORBALIKLAR SONRASI ZAFİYET ORTAYA ÇIKABİLİR

Haberleşme ve sosyal medya konusunda yerli ve milli çözümler kullanılmasının önemli olduğunu anlatan Atalay, "Yerli ve milli çözümleriniz yoksa siber güvenlikten bahsedemezsiniz. O zaman her türlü güvenlik zafiyeti ortaya çıkabilir. Güvenlik alanında yerli ve milli çözümler olmalı" ifadelerini kullandı.

WHATSAP SÖZLEŞMESİNİ DAYATAN FACEBOOK VE INSTAGRAM'A DİKKAT

Atalay, "Veri toplanmasına ilişkin tehdit sadece WhatsApp ile de sınırlı değil. WhatsApp'ın sahibi olduğu Facebook, telefonda yer alan kişisel verilerin ortalama 71'ine, Instagram yüzde 59'una, Spotify yüzde 35'ine, Netflix yüzde 26'sına erişebiliyor. Erişilen bilgiler arasında isim, yaş, doğum gibi standart bilgilerin yanısıra, bankacılık bilgileri, anne kızlık soyadı gibi daha önce telefonda tuşlanan şahsi bilgiler de kayda alınabiliyor" dedi.

TÜRKİYE ALTERNATİFSİZ DEĞİL

Yerli yazılım ve uygulama noktasında önde gelen ülkeler arasında yer alan Türkiye'de, uluslararası çaptaki birçok uygulamaya da alternatif bulunuyor. Twitter'a alternatif olarak Yazbee ve Yaay, Google'a karşılık, Yaani ve Vuhuv, Youtube'a karşılık İzlesene, Flipboard'a karşılık Bundle, Linkedln'e karşılık Kariyernet, Microsoft'a karşılık Pardus, Spotify'a karşılık Fizy gibi uygulamalar yer alıyor.

TÜRKİYE'DE WHATSAPP KONUSUNDA SICAK GELİŞMELER;

Kurul, WhatsApp'tan verilerin paylaşılması zorunluluğunu da durdurmasını istedi. Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğu hakkında Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd., WhatsApp Inc. ve WhatsApp LLC hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesinin ihlal edip edilmediğinin tespiti amacıyla resen soruşturma açıldığı bildirildi. Rekabet Kanunu'nun "Hâkim durumun kötüye kullanılması" başlığını taşıyan 6'ncı maddesi şöyle: "Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütünü ya da bir bölümünde mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması yasaktır."

WHATSAPP SÖZLEŞMESİNDEN VAZGEÇTİ Mİ? WP'NİN 8 ŞUBAT ISRARI!

ABD merkezli mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, güncellenen "Gizlilik İlkesi" ile ilgili yoğun eleştiriler yapılması üzerine yeni bir açıklama yaptı. WhatsApp, insanların gizliliğini korumaya önem verdiklerini ve gizlilik politikalarını kullanıcıları ile paylaştıklarını belirterek, uygulamayı kullanmaya devam etmek isteyen tüm kullanıcıların, yeni hizmet şartlarını 8 Şubat'a kadar kabul etmeleri gerektiğini ifade etti. Açıklamada, "Uçtan uca şifreleme, yolladığınız fotoğrafın, ses kaydının, videonun ya da mesajın sadece sizin tarafınızdan ve konuştuğunuz kişi tarafından okunduğunu/dinlendiğini garanti eder. Üçüncü şahıslar, WhatsApp ya da Facebook bile, bu içerikleri göremez" denildi.

AVRUPA DETAYI YOK

Açıklamada, Avrupa Birliği ülkelerine farklı Gizlilik İlkesi uygulanmasına ilişkin değerlendirmeye ise yer verilmedi.

BİP'E 3 GÜNDE 4.6 MİLYON YENİ KULLANICI

Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen iletişim ve yaşam platformu BiP son 3 günde 4.6 milyon yeni kullanıcı eklediğini belirtti. "Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalsın" prensibi doğrultusunda BiP kullanıcılarının verileri, Turkcell'in Türkiye'deki yüksek güvenlikli veri merkezlerinde tutulduğu açıklandı. Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, kullanıcıların verilerini üçüncü taraflarla paylaşma zorunluluğu olmaksızın BiP'i kullanmaya devam edebileceklerini söyledi.

BİP GÜVENLİ Mİ?

Tansuğ, "Turkcell mühendislerinin 2013'ten beri geliştirdiği BiP uygulamamız son 3 günde büyük bir ilgiyle karşılandı. BiP'te kullanıcılarımızın verilerini en yüksek güvenlikli Turkcell veri merkezlerinde Türkiye sınırları içinde saklıyoruz" dedi.