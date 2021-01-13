Whatsapp'ın tartışmalı kararı Meclis'in de gündeminde

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Whatsapp'ın gizlilik politikasını değiştirme ve sözleşme onayı istemesiyle kamuoyuna yansıyan gelişmeler nedeniyle bir çalışma toplantısı gerçekleştirdi.

Karara, toplantı sonrası bütün partilerin mutabakatıyla hazırlanan ortak açıklama ile tepki gösterildi.

Hazırlanan ortak açıklamayı, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman okudu.

Yayman, toplantıda veri güvenliği, büyük veri, dijital okur yazarlık, dijital göç, ulus aşırılaşan dijital yapılar kavramları çerçevesinde komisyonun değerlendirmede bulunduğunu anlattı.

"ÜÇÜNCÜ TARAFLARA VERİ PAYLAŞIMINI DOĞRU BULMUYORUZ"

Uluslararası sözleşmeler ve Anayasa tarafından güvence altına alınan özel hayatın gizliliği ve korunması, kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması, şeffaf bilgilendirme, sağlıklı bilgi akışının sağlanması, hesap verebilirlik hususlarının toplantıda mütalaa edildiğini kaydeden Yayman, "Whatsapp'la gündeme gelen dijital mecraların mevcut gizlilik politikalarıyla üçüncü taraflara veri paylaşımını doğru bulmuyoruz." dedi.

UZMANLARIN GÖRÜŞÜ ALINACAK

Yayman, toplantıda alınan karar gereği, TBMM Genel Kurulunun faaliyetlerine başlayacağı hafta itibarıyla Komisyonun paydaşları olan Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Kurumu, mesajlaşma ve sosyal medya kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve bilim insanlarının komisyona davet edileceğini, onların yetki ve görüşlerinden faydalanılacağını söyledi.

Yayman, "26 Ocak'tan itibaren bir çalışma takvimi doğrultusunda bütün paydaşlarımızı TBMM'ye çağıracağız ve onları dinleyeceğiz." bilgisini verdi.

REKABET KURULUNUN ÇALIŞMALARI DA TAKİP EDİLECEK

Konuyla ilgili çalışmaların ve değerlendirmelerin Komisyon tarafından kamuoyuyla paylaşılacağını aktaran Yayman, Rekabet Kurulu ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından yürütülen, mevcut yasal çerçevenin vatandaşlara tanıdığı hakların ihlal edilip edilmediğine dair çalışmaları dikkatle izlediklerini söyledi.

Kişisel verilerin korunması başta olmak üzere bireylerin dijital mecralara ait hak ve menfaatlerini koruyacak tüm adımların Komisyon olarak takipçisi olacaklarını vurgulayan Yayman, "Komisyonumuz, net bir şekilde Whatsapp'ın yeni sözleşme dayatmasını asla kabul etmemektedir." diye konuştu.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu olarak gerçekleştirilen çalışma toplantısına, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, İyi Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan ve AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız katıldı.

Yayman, HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç ile HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın toplantıya katılamadığını ancak ortak basın açıklaması konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

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