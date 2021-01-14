BİP'i 5 günde 7.5 milyon kişi indirdi

ABD'li mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın Türkiye'de kullanıcılara yönelik veri izni dayatmasının ardından yerli uygulamalara karşı olan ilgi artarken, Turkcell'in uygulaması BİP de yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Akıncı, BİP'in 2013'ten bu yana kullanımda olduğunu belirterek, "BİP tamamen Türk mühendislerin geliştirdiği bir servis. BİP bir iletişim uygulaması. O yüzden bir iletişim uygulamasından beklenebilecek, mesajlaşma, görüntülü konuşma, grup görüntülü konuşma gibi iletişim uygulamaları için beklentilerin tamamını kapsıyor ve kaliteli biçimde cevap veriyor" dedi.





100'DEN FAZLA DİLDE ANLIK ÇEVİRİ VAR

Grup görüntülü görüşmede 10 kişiye kadar ve yüksek kaliteli grup görüşme imkanı verdiklerini anlatan Akıncı, "Ayrıca anlık olarak karşımızdaki ile onun dilinde yazışma imkanı var. 100'den fazla dilde anlık olarak çeviri yapıyoruz. Bir İspanyolla siz buradan Türkçe yazıp karşı tarafta İspanyolca görünüp, o oradan İspanyolca yazdığında siz buradan Türkçe olarak görebiliyorsunuz" dedi



Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs bilgilendirme hattına da BİP üzerinden erişim bulunduğunu anlatan Akıncı, "Depremlerde ve afet durumlarda kullanılması için de geliştirdiğimiz acil durum butonu var. Acil durumda 10 kişiye kadar anlık mesaj iletebiliyorsunuz" dedi.



VERİLERİ BAŞKALARIYLA PAYLAŞMIYORUZ

BİP'in de bir iletişim uygulaması olarak görüşmelerin yapılabilmesi için mikrofon, kamera ve rehber gibi bilgilere erişiminin gerekli olduğunu anlatan Akıncı, "Bu tip bilgilere erişmek bizim hizmet verebilmemiz için ihtiyacımız olan bir şey. Burada problem şu; Şirketler bu izinlerle topladığı verileri ne yapacak. Biz BİP olarak bu erişim izinlerini hizmet verebilmek için istiyoruz ama başka biriyle paylaşmıyoruz. İkinci konu bu izinlerin nasıl alındığı, burada bir dayatma var mı? 192 ülkede kullanılan bir servis olarak tüm kullanıcılarımıza eşit davranıyoruz herhangi bir dayatma yapmıyoruz. Servisi vermek için elde ettiğimiz bilgileri sadece bu işler için kullanıp başkaları ile paylaşmıyoruz. Paylaşmak konusunda da müşterimizi özgür bırakıyoruz. İzin vermeyende BİP'i kullanmaya devam edebiliyor" dedi.





MESAJLAR ŞİFRELİ GİDİYOR

BİP'te gönderilen mesajların karşı tarafa şifreli olarak iletildiğini belirten Akıncı, "Siz buradan göndere basıyorsunuz, karşı tarafa gidene kadar şifreli şekilde taşınıyor, karşı tarafa iletildiği andan itibaren de bizim sistemlerimizden tamamen silinmiş olunuyor. Ayrıca Turkcell, hem Türkiye'de hem de ABD'de borsaya kote tek Türk şirketi. Hem de Türkiye'deki KVKK gibi halkımızı çok güçlü şekilde koruyan bir mevzuata tabi. Bu mevzuatlara tam uyum sağlamakta bizim görevimiz. O yüzden bu kadar ciddi bir şekilde kontrol edilen şirketler olarak bizim herhangi bir kanunsuz iş içerisinde olacağımızı düşünmekte yanlış" diye konuştu.



5 GÜNDE 7.5 MİLYON KİŞİ İNDİRDİ

Yerli bir uygulamayı şuanda dünyadaki pek çok ülkeye yaygınlaştırdıklarını anlatan Akıncı, "Türkiye'de sadece Turkcell kullanıcıları kullanabiliyormuş gibi bir algı var. Onun da öyle olmadığını belirtmek gerekir. Tüm dünyaya açık olduğu gibi Türkiye'de de tüm operatör kullanıcılarına açık bir uygulama. 5 gün içinde 7.5 milyon kullanıcı geldi. Bu tabi ki altyapıları zorluyor, ama bunu da bizim güçlü yönümüz olarak görüyoruz. Buna rağmen stabil bir şekilde servisimizi vermeye devam ediyoruz" dedi.

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