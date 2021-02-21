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Haberler Teknoloji THY, İsrail seferlerini durdurma kararını 7 Mart'a kadar uzattı

, seferlerini durdurma kararını 7 Mart'a kadar uzattı

(), çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşların geçici olarak durdurulma kararının 7 Mart'a kadar uzatıldığını duyurdu.

THY, İsrail seferlerini durdurma kararını 7 Mart'a kadar uzattı
AA

21.02.2021, 13:33

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İsrail yetkili makamlarınca alınan karar uyarınca İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşlar, 7 Mart'a kadar geçici olarak durdurulmuştur." denildi.

Yolcuların bilet işlemlerini "850 333 0 849" numaralı çağrı merkezinden, satış ofislerinden veya satın alınan acenteye başvurarak gerçekleştirebileceği kaydedildi.

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