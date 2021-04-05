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Haberler Teknoloji Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Facebook hakkında inceleme başlattı

, hakkında inceleme başlattı

, hakkında, kullanıcı verilerinin sızdırılması nedeniyle resen inceleme başlattı. Geçtiğimiz günlerde Facebook'ta aralarında 20 milyon Türk vatandaşının da yer aldığı 500 milyonu aşkın kişinin verilerinin sızdırıldığı ortaya çıkmıştı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Facebook hakkında inceleme başlattı

05.04.2021, 15:34 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021, 15:51

Gelen son dakika haberine göre; Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Facebook hakkında, kullanıcı verilerinin sızdırılması nedeniyle resen inceleme başlattı. Kurul, "Facebook'taki 533 milyon kullanıcının verilerinin bir hacker platformunda ücretsiz olarak paylaşıldığı" haberleri üzerine konuyu gündem toplantısında görüştü.

Kurul, Facebook hakkında resen inceleme başlatılmasına karar verdi.

533 MİLYON KULLANICININ BİLGİLERİ ÇALINMIŞTI

"Business Insider" internet sitesinin haberinde, bir hacker platformunda 106 ülkeden 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaraları ve kişisel verilerinin çevrim içi olarak ücretsiz paylaşıldığı belirtilmişti.

Yayımlanan kişisel bilgilerin 32 milyondan fazlasının ABD'den, 11 milyonunun Birleşik Krallık'tan, 6 milyonunun Hindistan'dan olduğu ifade edilen haberde, söz konusu bilgiler arasında telefon numaraları, konum bilgileri, doğum tarihleri, elektronik posta bilgilerinin bulunduğu aktarılmıştı.

Güvenlik uzmanları, verilerin bilgisayar korsanları tarafından dolandırıcılık için kullanılabileceği konusunda uyarmıştı.

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