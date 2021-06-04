Milyonları etkileyecek: Popüler uygulama verileri topluyor!

Milyonlarca kişinin kullandığı ve bir süredir de popülerliğini artırmaya devam eden TikTok, yeni bir skandal ile gündeme geldi. TikTok, ABD'li kullanıcıların yüz taramaları ve sesleri de dahil olmak üzere biyometrik verileri topladığı ortaya çıktı.

TIKTOK BİYOMETRİK VERİLERİ TOPLUYOR

TikTok'un şu anda ABD gizlilik politikasında yapılan bir değişiklik, kullanıcılarının biyometrik bilgilerini toplayabileceğini söylüyor. Bu değişiklik şu an için ABD'de olsa da diğer ülkelerde de devreye girmesi mümkün.

Söz konusu politika değişikliği TikTok'un WhatsApp gibi tepki çekmesine neden olabilir. Milliyet'in haberine göre, TikTok, kullanıcılardan otomatik olarak topladığı bilgilerle ilgili açıklama listesine biyometrik verilerin eklenmesini gerektiren ürün geliştirmelerinin neler olduğunu şu an söylemiyor, ancak bu tür veri toplama uygulamalarının başlaması durumunda onay isteyeceğini de belirtiyor.

Yeni eklenen bölümde TikTok'un kullanıcıların içeriğinde bulunan görüntüler ve ses hakkında "görünen nesneleri ve manzarayı tanımlama, bir görüntüdeki yüz ve vücut özellikleri ve niteliklerinin varlığı ve konumu gibi bilgiler" toplayabileceğini açıklıyor, sesiniz ve konuşulan kelimelerin metni." Bu kulağa oldukça ürkütücü gelse de sosyal medya platformları bunu 'daha iyi bir deneyim sunmak' için yaptıklarını iddia ediyor.