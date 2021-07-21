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Haberler Teknoloji Bayraktar TB3 ile Muharip İnsansız Uçak Sistemi birlikte görev yapacak

Bayraktar TB3 ile Muharip İnsansız Uçak Sistemi birlikte görev yapacak

Son dakika haberi...Baykar, Bayraktar TB3 ile Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin (MİUS) TCG Anadolu'da birlikte görev yapacağını duyurdu. Selçuk Bayraktar da "Bayraktar TB3", "MİUS", "TCG Anadolu" ve "Milli Teknoloji Hamlesi" etiketleri ile yaptığı paylaşımda, "Bizim de var bir hayalimiz..." ifadesini kullandı.

Bayraktar TB3 ile Muharip İnsansız Uçak Sistemi birlikte görev yapacak
AA

21.07.2021, 16:53

Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bayraktar TB3 ve MİUS, Mavi Vatan'ın güvenliği için TCG Anadolu'da birlikte görev yapacak. #MilliTeknolojiHamlesi." ifadelerine yer verildi.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da "Bayraktar TB3", "MİUS", "TCG Anadolu" ve "Milli Teknoloji Hamlesi" etiketleri ile yaptığı paylaşımda, "Bizim de var bir hayalimiz..." ifadesini kullandı.

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