Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bayraktar TB3 ve MİUS, Mavi Vatan'ın güvenliği için TCG Anadolu'da birlikte görev yapacak. #MilliTeknolojiHamlesi." ifadelerine yer verildi.
#BayraktarTB3 ve #MİUS, #MaviVatan'ın güvenliği için TCG ANADOLU'da birlikte görev yapacak.#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🚀🌊🌍🇹🇷 pic.twitter.com/SQRMTThTUm— BAYKAR (@Baykar_Savunma) July 21, 2021
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da "Bayraktar TB3", "MİUS", "TCG Anadolu" ve "Milli Teknoloji Hamlesi" etiketleri ile yaptığı paylaşımda, "Bizim de var bir hayalimiz..." ifadesini kullandı.Bayraktar TB2, Ukrayna semalarında ilk test uçuşunu yaptı
Bayraktar TB3 ile Muharip İnsansız Uçak Sistemi birlikte görev yapacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.