Ukrayna 4 Bayraktar TB2 İHA daha alacak

ENVANTERİNE 6 adet Bayraktar TB2 İHA katan Ukrayna, yeni İHA kompleksleri almayı planladığını açıkladı. 2021-2022 yılları için 4 kompleks daha almayı planladıklarını söyleyen Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, "Ayrıca gelecekte böyle droneları yerli üretim olarak envanterimize dahil etmek niyetindeyiz" ifadelerini kullandı. Zalujnıy bunları almanın yeterli olmadığını, onları etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'den 2019 yılında 6 Bayraktar TB2 İHA ve 3 yer kontrol istasyonu almıştı.