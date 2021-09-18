Bayraktar, gençlerin çağrısına kayıtsız kalmadı

TÜRKİYE'NİN teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi'nde devam eden Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda gençlerin sosyal medya üzerinden yaptıkları çağrıya kayıtsız kalmayan Selçuk Bayraktar, sanatçı Mirkelam'ın "Her Gece" şarkısı eşliğinde koşarken çekilen görüntüleriyle "Konum atın geliyorum gençler" karşılığını vererek mücadelenin dördüncü gününde yarışmacılarla buluştu. Yarışmada Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu ile öğrencilerin geliştirdiği araçları inceleyen Bayraktar, takım üyeleriyle fotoğraf çektirdi.

FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Ziyaretin ardından yaptığı açıklama yapan Bayraktar, otomotivdeki en büyük devrimin şu anda akıllı ve elektrikli araçlar üzerinden döndüğünü dile getirerek, "Dünya, araç ne kadar akıllıysa o kadar değerli olduğu bir döneme doğru gidiyor. Genç kardeşlerimizin, ülkemizi bu noktada dünya çapında önemli noktaya getireceğini değerlendiriyoruz" dedi.