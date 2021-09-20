TEKNOFEST kapılarını açıyor

HER yıl büyük bir ilgi, merak ve heyecanla takip edilen, Türkiye'nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek. Milli teknoloji hamlesi hedefleri doğrultusunda, toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, ülkemizin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş nitelikli insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST 2021'de birbirinden farklı dallarda Türkiye'nin girişimci gençleri yarışacak.



İLK UÇUŞLARINI YAPACAK

TÜRKİYE Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, ülkemizin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 74 kurum ile birlikte düzenlenen TEKNOFEST, bu yıl 21-26 Eylül'de 09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden (TUSAŞ) yapılan açıklamaya göre, çok sayıda firma ve her yaştan yüz binlerce kişinin katıldığı Türkiye'nin havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te bu yıl da yerini alacak. TEKNOFEST 2021'de HÜRKUŞ, AKSUNGUR ve GÖKBEY ilk kez uçuş gösterisi gerçekleştirecek.