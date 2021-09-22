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Haberler Teknoloji THY Teknik, yeni hava aracı "Esinti" ile TEKNOFEST'te

THY Teknik, yeni hava aracı "Esinti" ile TEKNOFEST'te

THY Teknik AŞ yeni hava aracı "Esinti"yi TEKNOFEST'te tanıtıyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımda "Yeni hava aracımız #Esinti, 26 Eylül’e kadar festival alanında sizleri bekliyor." denildi.

THY Teknik, yeni hava aracı Esinti ile TEKNOFEST’te
AA

22.09.2021, 15:52 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021, 15:52

THY Teknik'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Gökyüzünde artık yeni bir #Esinti var. Turkish Technic olarak yeni hava aracımız #Esinti'yi sizlere sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yeni hava aracımız #Esinti, 26 Eylül'e kadar festival alanında sizleri bekliyor." denildi.

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