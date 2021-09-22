THY Teknik, yeni hava aracı "Esinti" ile TEKNOFEST'te

THY Teknik'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Gökyüzünde artık yeni bir #Esinti var. Turkish Technic olarak yeni hava aracımız #Esinti'yi sizlere sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yeni hava aracımız #Esinti, 26 Eylül'e kadar festival alanında sizleri bekliyor." denildi.

Gökyüzünde artık yeni bir #Esinti var!



Turkish Technic olarak yeni hava aracımız #Esinti'yi sizlere sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 🤩



Aracımızı @teknofest fuar alanında ziyaret edebilirsiniz!#TurkishTechnic pic.twitter.com/lFR6bXDARX — THY TEKNİK A.Ş. (@THY_Teknik) September 21, 2021