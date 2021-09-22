THY Teknik'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Gökyüzünde artık yeni bir #Esinti var. Turkish Technic olarak yeni hava aracımız #Esinti'yi sizlere sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yeni hava aracımız #Esinti, 26 Eylül'e kadar festival alanında sizleri bekliyor." denildi.
Gökyüzünde artık yeni bir #Esinti var!— THY TEKNİK A.Ş. (@THY_Teknik) September 21, 2021
Turkish Technic olarak yeni hava aracımız #Esinti'yi sizlere sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 🤩
Aracımızı @teknofest fuar alanında ziyaret edebilirsiniz!#TurkishTechnic pic.twitter.com/lFR6bXDARX
THY Teknik, yeni hava aracı "Esinti" ile TEKNOFEST'te haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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