Cep telefonu fiyatlarına KDV ayarı! Yüzde 1’e indirildi

Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarının KDV Oranı yüzde 18'den yüzde 1'e indirildi. Cumhurbaşkanlığının "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki I sayılı listeye ek yapıldı.



"YÜKLENDİKLERİ VERGİ DAHİL EDİLMEZ" İFADESİ EKLENDİ

Söz konusu listeye "Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik" kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifıkalandırılmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimleri (Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu sıra kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dâhil edilmez.)," eklendi.





İKİNCİ EL TELEFONDA KDV YÜZDE 1 OLMASI TALEBİ

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı daha önce yaptığı açıklamada, ikinci el Cep Telefonu ve tabletlerin yenilenerek garantili satışına yönelik ticaretin, Türkiye'de verimli ve etkili işleyebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ikinci el cep telefonu ve tabletlerde KDV oranlarının yüzde 1'e indirilmesi yönünde görüştüklerini belirterek, "Bu yönde de yakın zamanda olumlu Haberler alacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.



BAKANLIK İLK YETKİLERİN VERİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Ticaret Bakanlığı, kullanım ömrünü tamamlamayan ikinci el teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılması için "yenileme merkezi" olarak ilk yetkilerin verildiğini açıklamıştı.





Kullanılmış cep telefonları ve tabletlerin belirli bir standartta yenilenerek, garantili ve sertifikalı bir şekilde "yenilenmiş ürün" olarak tekrar satışa sunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen "Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik" 22 Ağustos 2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.



Söz konusu düzenlemenin amacı, kullanım ömrünü tamamlamayan ikinci el teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılması, israfın ve çevreye verilen zararların azaltılması, anılan ürünlerle ilgili ithalat kalemlerinde düşüş sağlanması, kayıt dışılığın engellenmesi ve tüketicilerin güvenli ve garantili bir şekilde ikinci el alışveriş yapmasının sağlanması olarak belirlenmişti.