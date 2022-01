TEKNOFEST Azerbaycan, 26-29 Mayıs’ta

Türkiye'de her yıl teknoloji meraklısı yüzbinlerce gencin katıldığı TEKNOFEST Azerbaycan'da da yapılacak.

TEKNOFEST, bilgi birikimiyle Azerbaycan'da teknoloji, bilim, yarışma, heyecan, dostluk ve kardeşlik duygularıyla dolu bir festivale imza atacak.

İlki 2018 yılında düzenlenen ve Milli Teknoloji Hamlesi hedefiyle her yıl rekorlar kırarak yolculuğuna devam eden TEKNOFEST, Azerbaycan halkını da kucaklayacak.

26 Mayıs'ta başlayacak olan TEKNOFEST Azerbaycan 29 Mayıs'a kadar sürecek.

FARKLI KATEGORİLERDE ÇOK SAYIDA YARIŞMA DÜZENLENECEK

TEKNOFEST Azerbaycan kapsamındaki "Teknoloji Yarışmalarına" başvurular başladı. Yarışmalar uluslararası katılıma da açık olacak.

Her yarışma için son başvuru tarihi farklılık gösterirken, yarışmalarla ilgili detaylı bilgilere www.teknofest.az web sitesi üzerinden ulaşılabilecek. Tarım Teknolojilerinden Yeşil Teknolojilere, İnsansız Hava Araçlarından Model Uydu Yarışmasına kadar farklı kategorilerde düzenlenecek yarışmalarda gençler projelerini yarıştıracak. Avrupa Kupası Roket Ligi Oyunu ile yerli yeni girişimleri yabancı yatırımcılar ve girişim fonlarıyla buluşturacak Take Off Azerbaycan Başlangıç Zirvesi de bu yıl düzenlenecek etkinlikler arasında yer alacak.

Türkiye ve Azerbaycan öncülüğünde uluslararası katılıma açık olan İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda Sabit Kanat, Döner Kanat, Hibrit ve Çırpma Kanat gibi kategorilerde yarışmak için son başvuru tarihi 31 Ocak olurken; gerçek bir uydunun küçük boyutlu bir modelinin tasarımı, üretimi ve fırlatılmasını kapsayan Model Uydu Yarışması için son başvuru 2 Şubat 2022 tarihine kadar yapılabilecek.

AKILLI KARABAĞ HACKATHON YARIŞMASI İLE KATILIMCILAR YAZILIM PROJELERİ GELİŞTİRECEK

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile insan faaliyetinin olumsuz sonuçlarının önlenmesi amaçlanan Yeşil Teknolojiler Yarışması'nda nesnelerin interneti teknolojisini kullanan gençler simülasyon ve koruma çözümleri geliştirmek için rekabet edecek.

Meyvecilik, sebzecilik ve hayvancılık sektöründe verimliliğin artırılmasını amaçlayan Tarım Teknolojileri Yarışması ile katılımcılar nesnelerin interneti ve yapay zeka gibi teknolojik çözümlerle su kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik proje çözümleri geliştirecek. Enerji ve su verimliliği konusunda farkındalık oluşturan yarışmalara başvurular için son tarih ise 17 Şubat olacak.

Yerel katılıma açık olan Sosyal Teknolojiler Yarışması ile özellikle hassas grupların, engellilerin ve kırsal kesimde yaşayanların hayatını kolaylaştıracak fikir ve projeler yarışacak. Yapay zekâ ile donatılan Robotik Yarışmalarda özellikle sanayide, imalatta, tarımda ve evlerde kullanılabilecek robotlar için kontrol sistemlerinin tasarımı ve yapımı konusunda projeler yer alacak.

Katılımcıların standart bir planör modelinde bilgisayar, yer veya hava deneyleri, uçuş programlama ve bilimsel veri toplama gibi görevleri yerine getireceği Planör Yarışması'nın yanı sıra gençlerin 3D yazıcıları kullanarak hayal güçlerini ve tasarımlarını kendilerinin oluşturdukları projelerle uygulama becerilerini test eden Bakü Skills Yarışması da gerçekleştirilecek.

Azerbaycan'ın kurtarılmış topraklarında düzenlenecek olan Akıllı Karabağ Hackathon Yarışması ile katılımcılar yazılım projeleri geliştirecek. Nesnelerin interneti, yapay zeka ve veri analizi gibi yenilikçi teknolojilere dayalı akıllı çözümlerin rekabet edeceği yarışmalara 17 Şubat tarihine kadar başvuru yapılabilecek.