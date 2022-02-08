TEKNOFEST heyecanı Azerbaycan’da! Selçuk Bayraktar: Büyük bir coşkuyla kutla

TEKNOFEST, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 26-29 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Festival için mekan olarak daha önce birçok uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapan Baku Crystal Hall ile Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Park seçildi.

TEKNOFEST Azerbaycan kapsamındaki "Teknoloji Yarışmalarına" başvurular başladı ve 17 Şubat'a kadar devam edecek. Yarışmalar uluslararası katılıma da açık.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ortak organize edeceği TEKNOFEST Azerbaycan kapsamında, içlerinde Smart Karabağ Hackathon ve Rocket League Esports EuroCup yarışmalarının da olduğu 10 farklı teknoloji yarışması düzenlenecek.

Paydaşlar ve katılımcı firmaların ürün ve projelerinin yanı sıra genç teknoloji tutkunları tarafından geliştirilen prototip ve STEM projelerinin de ziyaretçilerin ilgisine sunulacağı festivalde, insansız hava araçları ve helikopterlerin de açık havada sergileneceği bir statik alan yer alacak.

Festival kapsamında, Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin hava gösterilerine ek olarak Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları ve Solo Türk, Bakü semalarında gösteri uçuşları yapacak.

Festivalde, 2. Karabağ Savaşı'nda şehit düşen askerlerin evlatlarının kurduğu "Zafer" isimli takım da yarışacak.

"ŞİMDİ TEKNOFEST BİRAZ DAHA KENDİNİ KANITLAYARAK GELİYOR"

Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'in çığ gibi büyüdüğünü ve Türk milletinin sahiplenmesiyle 5. yılına vardığını söyledi.

Yurt dışına açılım konusunda teklifler almaya başladıklarını, Karabağ'daki harekat sonrasında festival için Azerbaycan'ın gündeme geldiğini belirten Bayraktar, "TEKNOFEST'in yurt dışında ilk defa Azerbaycan'da olması, bizler için de anlamlı ve çok heyecanlı bir gelişme oldu." dedi.

Bayraktar, Türkiye'de TEKNOFEST'e ilk başladıklarında toplumun sahip çıkıp çıkmayacağı ve istenilen etkiyi bırakıp bırakmayacağı konusunda bir bilinmezlik olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Şimdi TEKNOFEST biraz daha kendini kanıtlayarak geliyor ama neticede yeniden doğuyor bir anlamda. Burada da özellikle Bayraktar TB2 SİHA'larımızın Karabağ zaferine verdiği destek nedeniyle hem savunma sanayiine, milli teknolojiye büyük ilgi var. TEKNOFEST ilk yıl biraz daha savunma sanayii odaklı başlamıştı ama sonrasında yarışmaların yüzde 90'ından fazlası diğer sivil alanlarda oldu. Azerbaycan'da da ilk yıl biraz daha gösteriler, teknolojik tanıtımlar ve savunma sanayii üzerinden olacak. Biz ilk yılla birlikte çok büyüyeceğini ve toplumun buna sahip çıkacağını öngörüyoruz. Büyük bir coşkuyla kutlanmasını bekliyoruz."

Diğer ülkelerin de TEKNOFEST'e ev sahipliği yapmak istediğini belirten Bayraktar, Endonezya ve Ukrayna'da ciddi taleplerin bulunduğunu kaydetti.