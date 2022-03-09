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Haberler Teknoloji TUSAŞ'tan heyecanlandıran 'Milli Muharip Uçak' paylaşımı! Dikkat çeken 18 Mart detayı

TUSAŞ'tan heyecanlandıran 'Milli Muharip Uçak' paylaşımı! Dikkat çeken 18 Mart detayı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından sosyal medyada yapılan paylaşım merak uyandırdı. 'Milli Muharip Uçak' için hazırlanan videonun açıklamasındaki 18 Mart detayı ise dikkatleri çekti. İşte o paylaşım...

DHA

09.03.2022, 14:13 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022, 14:18

TUSAŞ’tan heyecanlandıran ’Milli Muharip Uçak’ paylaşımı! Dikkat çeken 18 Mart detayı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden olan 'Milli Muharip Uçak' için hazırlanan yeni videoyu paylaştı.



TUSAŞ'ın Twitter'daki hesabından, milli imkanlarla geliştirilen 'Milli Muharip Uçak'a ilişkin video yayınlandı. "İstiklal ve istikbal uğrunda, gökyüzünü dolduracak kanatlarıyla" notuyla paylaşılan videoda, 'Milli Muharip Uçak'ın kalkış ve havadaki kabiliyetine ilişkin görüntü yer aldı. Türkiye'nin hava gücüne katkı yapacağı belirtilen uçağın, 2023'te hangardan inmesi, 2025'te ilk uçuşunu yapması ve 2028 yılında envantere katılması bekleniyor.

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