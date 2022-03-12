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Haberler Teknoloji Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla merak uyandırdı. Bayraktar, "Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi. MİUS - İnsansız Savaş Uçağı: Bayraktar Kızılelma. Yolda geliyor, takipte kalın..." ifadelerini kullandı.

12.03.2022, 14:58

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar’dan heyecanlandıran paylaşım

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, MİUS insansız savaş uçağının üretim bandına alındığını açıkladı. Selçuk Bayraktar İnsansız Savaş Uçağı MİUS'un ürettim hattına girdiğini ve adının Bayraktar "KIZILELMA" olduğunu duyurdu.



Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından, "Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi. MİUS - İnsansız Savaş Uçağı: Bayraktar KIZILELMA Yolda geliyor, takipte kalın.." paylaşımında bulundu.



Bayraktarın paylaşımı kısa süre içinde büyük beğeni topladı.

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