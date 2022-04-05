Sanallaştırma Teknolojisi ve Sanal Sunucular

Sanal sunucular (vps, vds); yüksek işlem hızları gerektiren projeler, CRM sistemleri, e-ticaret siteleri, uygulama geliştirme ve test amaçları için kullanılmaktadır. Root erişimi avantajıyla sunucunun özelleştirilmesi açısından da işlevsellik sağlayan bu verimli BT çözümlerini dayandıkları sanallaştırma teknolojisiyle anlamaya çalışmak önemlidir.

Sanallaştırma, hipervizör kullanarak tek bir sunucuda bir dizi bağımsız sanal makine (VM) oluşturma teknolojisidir. Sunucunun donanım kaynaklarının kopyalarını veya klonlarını oluşturan hipervizör; CPU, bellek ve depolama alanı gibi kaynakları VM'lere tahsis eder, işletim sistemlerini birbirinden yalıtır, böylece her bir kullanıcı kendisine ayrılmış kaynaklardan özel olarak yararlanabilir ve her klon, VM'ler şeklinde bağımsız bir cihaz gibi kullanıcılara veya işletmelere sunulur.

Birbirinden bağımsız olan VM'ler aynı donanım üzerinde aynı anda çalışabildiğinden, hipervizörler temeldeki fiziksel ekipmanın daha verimli kullanılmasına yardımcı olur. Hipervizörlerin bir diğer önemli özelliği de sunucu yönetimini farklı işletim sistemlerini çalıştırabilen birden çok VM üzerinde merkezileştirmesidir. BT yöneticileri, hipervizör aracılığıyla çok sayıda VM ile etkileşime girebilir. Bu yüzden, sanal makinelerin her birinin, ana bilgisayarın belleğindeki bir dizi dosya olduğu söylenebilir.

Sanallaştırmanın en büyük avantajlarından biri, kurumsal düzeyde teknolojiyi uygun maliyetli hale getirmesidir. Çünkü geçmişte, bilgi işlem altyapılarının ölçeklendirilmesi, daha fazla veya daha büyük ekipman parçaları satın almak anlamına geliyordu. Zamanla sanallaştırma, sunucu kullanım oranlarını önemli ölçüde artırmış, sanal sunucu türleri olarak VPS ve VDS giderek bilgi işlemin ayrılmaz parçası haline gelmiştir.





Daha az donanım, daha az ön maliyet ve enerji tasarrufu gibi artılarına ek olarak bir sanal altyapı, sistem arızası gibi durumlarda bilgilerin anında yedeklenmesine olanak tanıyarak veri kaybı riskini azaltır. BT altyapınızın güvenliği, işinizin bütünlüğünü ve müşterilerinizin gizliliğini korumada kritik bir rol üstlendiğinden sanallaştırmanın en zahmetli olağanüstü durum kurtarma görevlerini bile daha yönetilebilir hale getirmesi paha biçilmezdir.



UZMAN GÖRÜŞÜ

Sanal sunucu türleri olarak bilinen VPS ile VDS arasında donanım kaynaklarının kullanımında, yapılandırmalarıyla ilgili bir farklılık söz konusudur. VPS'ler, ana sunucu sisteminde birden fazla kullanıcının CPU'yu, RAM'i paylaştığı bir ortama sahiptir ve iyi yapılandırılmamış ortamlarda bir VPS, diğerlerinin performansını etkileyebilir. Hosting sektöründeki genel uygulamalar nedeniyle VPS sunucular; performans açısından, VDS'ten daha düşük olacak şekilde yapılandırılsa da Turhost; NVME SSD Disk altyapısı, yüksek performanslı Intel Xeon E5 işlemciler ve gelişmiş KVM sanallaştırma teknolojisi ile VPS sunucuların performansını artırmış ve altyapı izolasyon sorunlarını engellemiştir.

VDS'ler ise; dedicated sunucular ile VPS'nin avantajlarını bir araya getiren üst düzey sunucu çözümlerindendir. Her VDS'in kendine özel tahsis edilmiş donanım kaynakları; diğer VDS'ler arasında paylaşılmaksızın kullanılmaya hazırdır. Bu nedenle VDS, gerçek zamanlı hassas uygulamaları mükemmel şekilde destekler. Dedicated sunucunun sağladığı bilgi işlem gücüne ve yüksek güzvenlik düzeyine ulaşmanızı sağlar.

Vps ve vds gibi sanal sunucu çözümleriyle verimliliğinizi artırmayı ve BT altyapınızı güçlendirmeyi planlıyorsanız Turhost'un en güncel donanımlarla, en güçlü teknolojilerle, orijinal yazılımlarla donatılmış ve ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde özelleştirilmiş sunucu kiralama seçeneklerine göz atmanızı öneririz.