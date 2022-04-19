ÖTV düzenlemesi geldi! Cep telefonu fiyatları ne kadar düşecek?

Cep telefonlarında ÖTV matrahları yeniden belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Özel Tüketim Vergisi matrahı 1.500 TL'yi aşmayan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25 oldu.

ÖTV matrahı 1.500-3 bin TL arasında olan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 40 olarak belirlenirken, 3 bin TL'nin üzerindeki telefonlarda ise yüzde 50'lik oran değişmedi.

Cep telefonlarındaki vergi oranları değişmezken vergi matrah miktarları güncellendi.

Daha önce yüzde 25'lik dilimde 1.200 TL'yi geçmeyen telefonlar yer alıyordu. Yüzde 40'lık dilimde ise 1.200-2.400 TL'lik ÖTV matrahı olan telefonlar bulunuyordu.

FİYATLAR DÜŞECEK

Düzenlemeyle özellikle yerli yoğun olduğu kategorilere yönelik ÖTV oranına esas matrah eşiklerinin güncellenmesi sonucu dolaylı olarak düşecek söz konusu vergi oranlarının, bu malların fiyatlarına indirim olarak yansıması öngörülüyor.



Yerli imalatın yoğun olduğu kategorilerde yapılan matrah artırımıyla bu segmentte fiyatların düşmesi ve dolayısıyla tercihlerin bu yerli üretime kayarak cari açığın da azaltılması bekleniyor. Ayrıca, değişiklikle yerli imalatın yoğun olduğu kategorilerde matrah artırımıyla fiyatların düşmesi sonucu enflasyona da olumlu katkı vermesi amaçlanıyor.



Kararın, ÖTV matrahı 640 ile 1500 lira arasında cep telefonlarında yüzde 10,71'lik fiyat avantajı yaratarak 113-265 lira bandında indirim sağlaması, 1500-3 bin lira aralığında olanlarda yüzde 6,67'lik fiyat avantajıyla 177-377 lira bandında bir indirim oluşturması bekleniyor.



Böylece maliye politikası değişikliğiyle yüksek fiyatlı cep telefonlarına olan talebin düşük ÖTV oranına tabi telefonlara yönelmesi, bu kapsamda daha az yüksek fiyatlı telefon ithal edilmesi, yerli imalatın artması, buna bağlı ithalat miktarının azalması ve kompozisyonunun değişerek cari açığın azalmasına olumlu katkı vermesi hedefleniyor.

SARMALIK KIYILMIŞ TÜTÜNDE ÖTV ARTIRILDI



Bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile sarmalık kıyılmış tütünün ÖTV oranlarında değişiklik yapıldı.



Buna göre sarmalık kıyılmış tütünde geçerli ÖTV oranı yüzde 40'tan yüzde 55'e çıkarılırken bu ürünlerin maktu vergi ve asgari maktu vergi tutarlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.



Böylece, hem yüzde 63 ÖTV'ye oranına tabi sigaradan yüzde 40 ÖTV uygulanan sarmalık kıyılmış tütüne kayışın azaltılması hem de bu kayma nedeniyle oluşacak vergi kaybının azaltılması amaçlanıyor.



Diğer taraftan nispeten ucuz tütün kullanımı yoluyla gençlerin tütün mamullerine ulaşımının engellenmesi konusundaki mücadele kararlılığının da gösterilmesi hedefleniyor.

ÖTV MATRAHI NEDİR?



Özel Tüketim Vergisi matrahı ürünlerden alınacak vergi miktarını belirlemede kulllanıyor. Matrah, vergi borcunu hesaplamak için kullanılan, vergi yasalarına göre belirlenen vergiye tabi tutar anlamına geliyor.



Yapılan düzenlemeyle düşük ve orta segmentteki telefonlarda vergi yükünün hafiflemesi bekleniyor