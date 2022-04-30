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Haberler Teknoloji Instagram hesabım çalındı ne yapacağım? Nasıl geri alabilirim?

Instagram hesabım çalındı ne yapacağım? Nasıl geri alabilirim?

Popüler sosyal medya platformu Instagram, en çok tercih edilen uygulamalar arasında ilk sıralarda yerini alıyor. Ancak bu kadar tercih ediliyor olması beraberinde kötü niyetli kişileri de uygulamaya yönlendiriyor. Özellikle bin ve üzeri takipçili Instagram hesapları çalınabiliyor. Peki Instagram hesabı çalındığında neler yapmak gerekir? Instagram hesabı nasıl geri alınır? İşte detaylar...

30.04.2022, 16:10

Yüksek takipçiye sahip Instagram hesapları çeşitli yöntemlerle çalınabiliyor. Özellikle son zamanlarda hesap çalınma durumları sık sık yaşanmaya başladı. 'Instagram hesabım çalındı ne yapmalıyım?' aramaları artış gösterdi. İşte Instagram hesabının çalınması durumda izlenecek adımlar...

Instagram hesabım çalındı ne yapacağım? Nasıl geri alabilirim?

INSTAGRAM HESABIM ÇALINDI NASIL GERİ ALABİLİRİM?

Hesabınızın bir başkasının eline geçtiğini düşünüyorsanız hesabınızı güvene almak için yapabileceğiniz birkaç şey vardır. Geri almaya çalıştığınız hesap türüne bağlı olarak, bu kurtarma adımlarından bazılarını kullanamayabilirsiniz ancak her birini denemenizi tavsiye ederiz.

Instagram hesabım çalındı ne yapacağım? Nasıl geri alabilirim?

INSTAGRAM'DAN GELEN BİR MESAJ OLUP OLMADIĞINI GÖRMEK İÇİN E-POSTA HESABINIZI KONTROL EDİN

security@mail.instagram.com'dan e-posta adresinizin değiştiğini bildiren bir e-posta aldıysanız mesajda bu değişikliği geri alın'ı işaretleyerek değişikliği geri alabilirsiniz. Başka bilgiler de değiştirildiyse (ör. şifreniz) ve e-posta adresinizi eskisiyle değiştiremiyorsanız Instagram'dan bir giriş bağlantısı veya güvenlik kodu talep edin.

Instagram hesabım çalındı ne yapacağım? Nasıl geri alabilirim?

INSTAGRAM'DAN BİR GİRİŞ BAĞLANTISI TALEP EDİN

Hesap doğrulaması için e-posta adresinize veya telefon numaranıza giriş bağlantısı gönderilmesini talep edin.

Giriş bağlantısı istemek için:

  • Giriş ekranında Giriş yapmakla ilgili yardım al(Android) veya Şifrenizi mi unuttunuz? (iPhone) seçeneğine dokunun.
  • Hesabınızla ilişkili kullanıcı adını, e-posta adresini veya telefon numarasını girin ve sonra İleri'ye dokunun. Not: Hesabınızla ilişkili kullanıcı adını, e-posta adresini veya telefon numarasını bilmiyorsanız İleridüğmesinin altındaki Daha fazla yardıma mı ihtiyacın var? seçeneğine dokunun ve ekrandaki talimatları izleyin.
  • E-posta adresinizi veya telefon numaranızı seçin ve sonra Giriş bağlantısı gönder'e dokunun.
  • Aldığınız e-posta veya kısa mesajdaki (SMS) giriş bağlantısına tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin.
Instagram hesabım çalındı ne yapacağım? Nasıl geri alabilirim?

Instagram'dan bir güvenlik kodu veya destek talep edin

Gönderilen giriş bağlantısıyla hesabınızı geri alamadıysanız Instagram'dan destek talep edebilirsiniz.

Instagram'dan Android telefonlara destek talep etmek için;

Giriş ekranında Giriş yapkısmı altında Giriş yapmakla ilgili yardım al seçeneğine dokunun.
Hesabınızla ilişkili kullanıcı adını, e-posta adresini veya telefon numarasını girin ve Daha fazla yardıma mı ihtiyacın var?seçeneğine dokunun. Birden fazla Instagram hesabınız varsa ilk olarak giriş yapma konusunda sorun yaşadığınız hesabı seçmeniz ve sonrasında talimatları izlemeniz gerekebilir.
Daha fazla yardıma mı ihtiyacın var?seçeneğine dokunun ve sonra ekrandaki talimatları izleyin.
E-posta adresinizi veya telefon numaranızı seçin ve Güvenlik kodu gönder'e dokunun.
Bir güvenlik kodu almazsanız Güvenlik kodu gönderkısmında Bu e-posta adresine veya telefon numarasına erişemiyorum'a dokunun ve sonrasında ekrandaki talimatları izleyin.

Instagram'dan iPhone telefonlara destek talep etmek için;

Giriş bağlantısı ekranında Giriş bağlantısı gönderkısmında Daha fazla yardıma mı ihtiyacın var? seçeneğine dokunun. E-posta adresinizi veya telefon numaranızı seçin ve Güvenlik kodu gönder'e dokunun.
Bir güvenlik kodu almazsanız Güvenlik kodu gönderkısmında Bu e-posta adresine veya telefon numarasına erişemiyorum'a dokunun ve sonrasında ekrandaki talimatları izleyin.

Yalnızca sizin erişebildiğiniz güvenli bir e-posta adresi girmeye dikkat edin. Talebinizi gönderdikten sonra sıradaki adımlar için Instagram'dan bir e-posta alacaksınız.

Instagram hesabım çalındı ne yapacağım? Nasıl geri alabilirim?

ÇALINAN INSTAGRAM HESABINI GERİ ALMA

Kişinin fotoğraflarını içermeyen hesap için Meta'nın Destek Ekibi'nden bir otomatik yanıt e-postası almanız gerekir.
Kaydolduğunuz e-posta adresini veya telefon numarasını ve kaydolurken kullandığınız cihaz türünü belirterek kimliğinizi doğrulamaya yardımcı olun.
Hesap sahibinin fotoğraflarının yer aldığı bir hesap için destek talep ederseniz gerçek bir kişi olduğunuzu kanıtlamalısınız. Bunun için başınızı farklı yönlerde hareket ettirdiğiniz bir selfi videosu çekmeniz gerekir.
Videoyu gönderdikten sonra, verilen e-posta adresine Instagram tarafından bir e-posta gönderilir.
Gönderilen videoda kimliğiniz onaylanmazsa tekrar inceleme için yeni bir video gönderebilirsiniz.

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