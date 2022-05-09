Instagram hesabım çalındı ne yapacağım? Nasıl geri alabilirim?

Instagram'dan bir güvenlik kodu veya destek talep edin

Gönderilen giriş bağlantısıyla hesabınızı geri alamadıysanız Instagram'dan destek talep edebilirsiniz.

Instagram'dan Android telefonlara destek talep etmek için;

Giriş ekranında Giriş yapkısmı altında Giriş yapmakla ilgili yardım al seçeneğine dokunun.

Hesabınızla ilişkili kullanıcı adını, e-posta adresini veya telefon numarasını girin ve Daha fazla yardıma mı ihtiyacın var?seçeneğine dokunun. Birden fazla Instagram hesabınız varsa ilk olarak giriş yapma konusunda sorun yaşadığınız hesabı seçmeniz ve sonrasında talimatları izlemeniz gerekebilir.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacın var?seçeneğine dokunun ve sonra ekrandaki talimatları izleyin.

E-posta adresinizi veya telefon numaranızı seçin ve Güvenlik kodu gönder'e dokunun.

Bir güvenlik kodu almazsanız Güvenlik kodu gönderkısmında Bu e-posta adresine veya telefon numarasına erişemiyorum'a dokunun ve sonrasında ekrandaki talimatları izleyin.

Instagram'dan iPhone telefonlara destek talep etmek için;

Giriş bağlantısı ekranında Giriş bağlantısı gönderkısmında Daha fazla yardıma mı ihtiyacın var? seçeneğine dokunun. E-posta adresinizi veya telefon numaranızı seçin ve Güvenlik kodu gönder'e dokunun.

Bir güvenlik kodu almazsanız Güvenlik kodu gönderkısmında Bu e-posta adresine veya telefon numarasına erişemiyorum'a dokunun ve sonrasında ekrandaki talimatları izleyin.

Yalnızca sizin erişebildiğiniz güvenli bir e-posta adresi girmeye dikkat edin. Talebinizi gönderdikten sonra sıradaki adımlar için Instagram'dan bir e-posta alacaksınız.