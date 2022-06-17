Nakliye ve tarıma kitle fonlama dopingi

KİTLE fonlama platformları sektörlerin dijitalleşmesi için girişimlere yeni kaynaklar oluşturulmasını sağlıyor. Platformun bu başarısı, genç girişimcilerin sermaye arayışında kitle fonlama yöntemine olan ilgisini artırırken bireylerin küçük rakamlarla bile girişimlere yatırım yapmasının önünü açıyor. Toplulukların bir araya gelerek, girişimlerin, KOBİ'lerin ya da proje sahiplerinin ihtiyaç duyduğu finansmanı sağlaması anlamına gelen 'Kitle Fonlama' Türkiye'de Fongogo öncülüğünde hızla yaygınlık kazanıyor. 2013'ten bugüne bin 500'den fazla projeye milyonlarca kaynak sağlayan Fongogo, son olarak paya dayalı kitle fonlama dikeyinde yaptığı LojiPark ve ödül bazlı kitle fonlama dikeyinde yaptığı SOYL-GEL kampanyalarını başarıyla tamamladı. Kampanyalar kapsamında LojiPark için 1.16 milyon TL, SOYL-GEL içinse 175 bin TL kaynak sağlandı.



SEKTÖRLER DİJİTALLEŞİYOR

YURTİÇİ nakliye sektörünün dijitalleşmesi, kayıt altına alınması ve araç verimliliğinin artması çalışmalarını sürdüren LojiPark, Fongogo ile gerçekleştirdiği kampanya sonucunda 400'ü aşkın yatırımcının katılımıyla hedeflediği tutarın üzerinde 1,16 milyon TL'yi topladı. LojiPark, kampanya ile sağladığı sermayeyi; yazılım geliştirmek başta olmak üzere, arayüz ve tasarım yenilemek, güncellemeler yapmak ve sistemsel entagrasyonları gerçekleştirmek için kullanacak.



ÖDÜL BAZLI KİTLE FONLAMA

FONGOGO eşzamanlı olarak ödül bazlı kitle fonlaması kapsamında gerçekleştirilen Türkiye İş Bankası'nın Workup çatısı altında tarım girişimcilerine özel kurduğu WorkupAgri programı girişimlerinden olan ve tarımda sulama sıklığını yarı yarıya azaltan bir ürün geliştiren SOYL-GEL kampanyasını da tamamladı. Sabancı Üniversitesi'nden bir grup araştırmacının, sürdürülebilir tarım için yüksek teknoloji geliştirmek amacıyla kurduğu SOYL-GEL ağırlığının 600 katı su tutarak kullanılan sulama suyunun yarı yarıya düşmesini sağlayan bir ürün geliştirdi. SOYL-GEL, Fongogo ile gerçekleştirildiği kampanya kapsamında, 175 bin TL fon sağlamanın yanı sıra, kadın çiftçilerin üretimlerini SOYLGEL ürünleriyle gerçekleştirmelerini sağlayacak. Ayrıca kadın girişimcilerin elde edecekleri hasatın ön alımını yaparak onları teşvik edecek ve su tüketimi konusunda farkındalık yaratacak.

GİRİŞİMLERE CANSUYU OLUYOR

FONGOGO Kurucu Ortağı ve CEO'su Ali Çebi, hâlâ birçok sektörden girişimin yatırım beklediğine dikkat çekerek, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: "Fongogo olarak kitle fonlamasıyla istediğiniz meblağlarda yatırım yapılmasına aracılık ediyoruz. Paya dayalı kitle fonlama platformumuzda listelenen ilk girişim Tamamliyo için toplamda 660 bin TL fon toplandı. Halihazırda paya dayalı tarafta listelenen girişimlerimiz; online psikoterapi uygulaması Terapi Koltuğu, e-ticaret yönetimi ve danışmanlığı platformu Acadebi ve kuru temizleme, temizlik, haşere ilaçlama için e-hizmet sunan pazar yeri Kolay Yıka. Bu girişimler için de yatırımcıları aramaya devam ediyor ve girişimlere can suyu olmayı sürdürüyoruz."

TİMUR SIRT