Tasarım yaratıcılık tarzı değişiyor

Teknik ve yaratıcılık alanlarında çalışanlar, sınırlarını zorlamak için güçlü ve esnek teknolojiye güveniyorlar. Mimarlık, mühendislik, inşaat ve operasyon gibi alanlarda çalışanların yüzde 43'ü daha hızlı bir CPU, yüzde 30'u ise daha hızlı bir GPU isterken, günümüzün yaratıcı çalışanları iş akışlarını kesintiye uğratmayan bir cihaz istiyor. Yeni ZBook Fury G9 ve ZBook Studio G9, medya ve eğlence sektöründeki sanatçıların, AECO ve ürün geliştirme çalışanlarının ve veri bilimcilerinin birden fazla ağır iş akışının üstesinden gelmesine yardımcı oluyor. MASAÜSTÜ sınıfı Intel 55W CPU ve profesyonel sınıf NVIDIA RTX A5500 Dizüstü Bilgisayar GPU veya AMD Radeon Pro GPU ile desteklenen ZBook Fury'nin gücü içerik oluşturucularına ve teknik profesyonellere, kullandıkları cihazın bir dizüstü bilgisayar olduğunu unutturabiliyor. Yeni ZBook Fury; 8K video düzenlemeden 3D görselleştirmeye ve makine öğrenmesine kadar, günümüzün en zorlu iş yüklerinde gereken performansı sağlıyor. ZBook Studio G9, Intel Core i9 vPro CPU6, NVIDIA RTX A5500 veya GeForce RTX 3080 Ti ile hızlı, sorunsuz profesyonel düzeyde performans sunmak üzere tasarlandı. NVIDIA RTX ve GeForce RTX GPU'larla donatılmış modeller NVIDIA Studio programı tarafından da onaylanmış bulunuyor. En popüler yaratıcı uygulamalar için performans ve istikrar optimizasyonunun yanı sıra Omniverse, Broadcast ve Canvas gibi özel NVIDIA Studio yazılımlarına da erişim sunuyorlar. ZBook Fury G9 ve ZBook Studio G9, içerik oluşturucuların ilham aldığı her yerde kendilerini çalışmalarına kaptırmalarını sağlıyor.



VİDEO DÜZENLEME

ÇİFT ekranlı kurulum; video düzenleme, CAD tasarımları veya büyük veri kümelerini analiz etmek gibi karmaşık iş akışları üzerinde çalışırken üretkenliği yüzde 31'e kadar artırabiliyor. Çalışanlar böylece yaratıcı işbirliğini artırabiliyor, yenilikçi fikirleri paylaşabiliyor ve iki monitörle yaratıcı ortamı güçlendiriyor. Artık toplantı deneyimini destekleyen yeni HP Z24m ve HP Z24q 23,8 inç dörtlü HD ekranlar; pürüzsüz akışkanlık, fabrika renk kalibrasyonlu sRGB ve P3 kalibrasyonlu renk alanları ve olağanüstü ekran önü rengi oluşturmak için 90Hz yenileme hızı sunarken her iki ekranda da daha dinamik görseller ve gerçekçi renk doğruluğunu mümkün kılan VESA DisplayHDR 400 özelliğine sahip. Eğilebilir 5MP web kamerası, çift gürültü önleyici mikrofon ve çift hoparlör içeren bütünleşik toplantı özelliklerine sahip HP Z24m'yi kullanan çalışanlar tüm fikirlerini iş arkadaşlarıyla ve müşterileriyle paylaşıyor. Ayrıca, HP Presence tarafından geliştirilen Auto Lock and Awake/Otomatik Kilitleme ve Uyandırma özellikli yakınlık sensörü ile kullanıcılara gizliliğin korunduğu konusunda gönül rahatlığı sağlıyor. Hem HP Z24m hem de HP Z24q, her yönden kesintisiz bir görüş sağlamak için dört taraflı çerçevesiz ekranlara sahip.

İŞ İSTASYONUNUN EVDE KULLANIMI ARTTI

HP Thunderbolt G4 Dock, Z ekosisteminin tümünün sorunsuz bir şekilde bağlanmasına yardımcı olarak güvenliği ve üretkenliği artırıp kullanıcıların masalarını kontrolleri altına almalarına ve kabloları azaltmalarına olanak tanıyor. Çalışanların yüzde 66'sı evde bir iş istasyonu kullanmayı tercih ettiklerini ve çalışma alanındaki çevikliğin saniyeler içinde bağlanmalarına, içerik oluşturmalarına ve iteratif (yinelemeli) çalışmalara olanak tanıdığını bildiriyor. HP Thunderbolt G4 Yerleştirme İstasyonu, 2 adet 80 W'a kadar güç, süper hızlı Thunderbolt 4 teknolojisiyle dizüstü bilgisayarı veya mobil iş istasyonunu tamamen şarj etme olanağı ve hızlı indirmeler için önceki nesillere göre iki kat daha fazla ethernet hızı sunuyor. Ayrıca, BT yöneticileri ve kullanıcıları, dünyanın en güvenli istasyonuna ek olarak, HP SureStart ile bağlantı kurdukları andan itibaren kendilerini güvende hissedebiliyorlar.

VERİLERLE DAHA HIZLI TESPİT YAPMAK KOLAY

Geleneksel içerik oluşturucuların 3B modeller, mimari tasarımlar, video oyunları ve filmler yapmak için bilgi işlem gücünü kullanması gibi, veri bilimcileri de benzer şekilde verilerden iş tespitleri çıkarmak için bilgi işlem gücünü kullanır. Z by HP veri bilimi iş istasyonları, karmaşık veri kümelerini eyleme geçirilebilir tespitlere dönüştürmek için doğru araçları sunarak veri bilimcilerinin her gün karşılaştığı yaygın zorlukları ortadan kaldırıyor. Veri bilimcilerinin yüzde 42'si, ortamlarını yapılandırmanın çok fazla zaman aldığını söylüyor. Şimdi ise dünyanın OEM ilk iş istasyonu olan ve hem Ubuntu hem de Microsoft WSL2'de bulunan veri bilimi yazılımını özelleştiren grafik kullanıcı arabirimi Z by HP Data Science Stack Manager'ın piyasaya sürülmesiyle, veri yaratıcılarının özelleştirmesi ve her projeye özgü veri bilimi ortamlarını yöneterek iş akışlarını hızlandırması kolaylaşıyor.

TİMUR SIRT