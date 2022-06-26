  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Teknoloji Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu: STM500 denizaltısının üretim faaliyetine başlıyoruz

Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu: STM500 denizaltısının üretim faaliyetine başlıyoruz

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Türk mühendisleri tarafından tamamen milli imkanlarla tasarlanan STM500 denizaltısının üretim faaliyetine mukavim tekne test üretimi ile başlıyoruz" dedi. STM500 hem açık deniz hem de sığ sularda görev yapabilecek şekilde tasarlandı.

AA

26.06.2022, 15:17

Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu: STM500 denizaltısının üretim faaliyetine başlıyoruz

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk mühendislerince tamamen milli imkanlarla tasarlanan STM500 denizaltısının üretim faaliyetine mukavim tekne test üretimiyle başlanacağını bildirdi.

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, milli denizaltı projesinde gelinen aşamaya ilişkin bilgi verdi.

STM500 denizaltısının ileri ve modern savaş sistemleriyle yapılacağını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Milli denizaltı serüvenimizde tarihi adım. Türk mühendisleri tarafından tamamen milli imkanlarla tasarlanan STM500 denizaltısının üretim faaliyetine mukavim tekne test üretimiyle başlıyoruz. STM500 hem açık deniz hem de sığ sularda görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Keşif gözetleme, özel kuvvetler harekatı, denizaltı harbi gibi taktik ihtiyaçlara cevap verecek donanımları bünyesinde barındıracak STM500, ileri ve modern savaş sistemleriyle donatılacak."

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA