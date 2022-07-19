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Twitter'dan kullanıcılara iki yeni özellik!

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından olan Twitter, iki yeni özelliği geliştirmeye başladı. Henüz deneme aşamasında olan bu iki özellik ile kullanıcılar hem gizli tweetler atabilecek hem de CoTweet özelliği ile birlikte senkronize bir şekilde tweet atabilecekler.