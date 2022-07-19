  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Teknoloji Twitter'dan kullanıcılara iki yeni özellik!

Twitter'dan kullanıcılara iki yeni özellik!

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından olan Twitter, iki yeni özelliği geliştirmeye başladı. Henüz deneme aşamasında olan bu iki özellik ile kullanıcılar hem gizli tweetler atabilecek hem de CoTweet özelliği ile birlikte senkronize bir şekilde tweet atabilecekler.

19.07.2022, 14:42 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022, 14:45

Dünyanın en popüler mikroblog platformu Twitter'ın test aşamasındaki yeni bir özelliği ortaya çıktı. Bu özellik, kullanıcıların gizli tweetler atabilmelerine imkan tanıyacak.

Artık tweetleriniz görünmez olacak!

Bir tweet attığınızda, o tweet akış sayfasında ve profilde görünmüyor.

Artık tweetleriniz görünmez olacak!

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre kullanıcılar, söz konusu paylaşımlara yalnızca bağlantılar aracılığıyla ulaşabilecekler.

Artık tweetleriniz görünmez olacak!

Paylaşıma ulaşan kullanıcılar yanıt verirlerse, gizlenmiş tweet bu kez arama sonuçları sayfasında görünmeye başlayacak.

Artık tweetleriniz görünmez olacak!

Test aşamasındaki özellik ile ilgili açıklamalarda bulunan Twitter sözcüsü Layal Brown, bu özelliğin henüz erken geliştirme aşamasında olduğunu ve özelliğin ne işe yarayabileceğini hala öğrenmeye çalıştıklarını söyledi.

Artık tweetleriniz görünmez olacak!

ORTAK TWEET ÖZELLİĞİ TEST EDİLİYOR

Twitter, iki hesabın birlikte paylaşım yaparak 'ortak tweet' atmasına olanak tanıyan bir özelliği test etmeye başladı. CoTweets özelliği, iki hesabın bir tweet'i birlikte yazmasına ve her ikisinin de tek bir tweet'te etiketlenmesine olanak tanıyor.

Artık tweetleriniz görünmez olacak!

Twitter sözcüsü Joseph J. Nuñez, yaptığı açıklamada, "İnsanların ve markaların büyümek ve yeni kitlelere ulaşmak ve diğer hesaplarla işbirliklerini güçlendirmek için bu özelliği nasıl kullanabileceğini öğrenmek için sınırlı bir süre için CoTweet'leri test ediyoruz." dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA