Türkiye’nin 5G yolculuğu İstanbul Havalimanı’ndan başladı

İstanbul Havalimanı'nda Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone Türkiye tarafından 5G teknolojisinin test uygulaması başlatıldı. Bu kapsamda havalimanında düzenlenen "Türkiye'nin 5G Yolculuğu" başlıklı etkinlikte konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bugünden itibaren İstanbul Havalimanı'nda 5G deneyimlenebilecek. Havalimanında kurulu olan 5G servisini, telefonu 5G destekli olan ve 5G'ye abone olmuş abonelerine kullandırmaya başlayacağız." dedi. Kalyon Holding ve İGA Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu da İstanbul Havalimanı'nın sihirli yolculukların başladığı bir yer olduğunu belirterek, havalimanının sahip olduğu dijital imkanlardan ve altyapıdan bahsetti. Kalyoncu, "5G altyapısı sayesinde sistemleri çok daha mükemmel noktaya taşıyacağız" diye konuştu.

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