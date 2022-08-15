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Haberler Teknoloji Askeri metaverse yazılımı ilk kez NATO’da tanıtıldı

Askeri metaverse yazılımı ilk kez NATO’da tanıtıldı

15.8.2022

TÜRK mühendislerin geliştirdiği askeri metaverse teknolojileri altyapısı "MiliVerse"ün ilk tanıtımı NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı, çevrim içi ve fiziksel olarak Eğitim Teknolojisi Konferansı'nda tanıtıldı. Metaverse alanında ürün ve projeleri bulunan BİTES, MiliVerse'ün teknoloji gösterimi için Türk savunma sanayisinin ihracat başarısı da yakalayan ürünlerinden Atak helikopteri seçti. Geliştirilen bakım-onarım modellemesiyle TUSAŞ tarafından üretilen Atak'a erişmek isteyen kullanıcı, VR gözlüğü ile giriş yaparak helikopterinin belirlenmiş söküm-takım prosedürlerini yönlendirmelerle yapabiliyor. Diğer cihazlardan giriş yapan kullanıcılar ise söküm-takım prosedürlerini canlı izleyebiliyor.
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