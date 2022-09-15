iPhone kullanan çoğu kullanıcı bilmiyor... Eğer bu ayarı aktifleştirirseniz hırsızlar telefonunuza erişemiyor!

Kullanıcıların "Ayarlar" menüsünden yapabileceği bir değişiklik ile hırsızlık vakalarında mağduriyeti en aza indirmek mümkün olacak.

TELEFON İLE OLAN BAĞLANTI KESİLMİYOR

Telefon hırsızlarının cihazı ele geçirdiklerinde yaptıkları ilk şey telefonu 'uçak moduna' almak oluyor. Böylelikle telefon tamamen şebekeden ayrılıyor ve takip edilmesi imkansız hale geliyor. Telefonu uçak moduna çok basit olduğu için hırsızlar tek bir tıkla iPhone'u şebekeyi kesebiliyor.