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Haberler Teknoloji iPhone kullanan çoğu kullanıcı bilmiyor... Eğer bu ayarı aktifleştirirseniz hırsızlar telefonunuza erişemiyor!

iPhone kullanan çoğu kullanıcı bilmiyor... Eğer bu ayarı aktifleştirirseniz hırsızlar telefonunuza erişemiyor!

Dünya üzerinde birçok kullanıcısı olan sevilen teknoloji markası Apple, kullanıcılarının güvenliğini korumak için bazı özellik ve gizlilikler bulunduruyor. Çoğu kullanıcının haberi bile olmadığı bu ayarları aktifleştirirseniz verilerinizi ve kişisel güvenliğinizi güvence altına alabilirsiniz...

15.09.2022, 09:48 Güncelleme Tarihi: 15.09.2022, 09:48

Apple'ın iPhone model telefonlarında yer alan ve çoğu kullanıcının henüz haberinin bile olmadığı hayat kurtarıcı bir özellik bulunuyor.

iPhone kullanan çoğu kullanıcı bilmiyor... Eğer bu ayarı aktifleştirirseniz hırsızlar telefonunuza erişemiyor!

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yüksek fiyatlardan satılan akıllı telefonlar hırsızların da hedefi haline geliyor. iPhone model telefonlarda bulunan bir özellik milyonlarca kullanıcının hayatını kurtarabilir.

iPhone kullanan çoğu kullanıcı bilmiyor... Eğer bu ayarı aktifleştirirseniz hırsızlar telefonunuza erişemiyor!

IPHONE KULLANICILARI İÇİN HAYAT KURTARAN ÖZELLİK

The Mirror UK'nin CNN'den aktardığı habere göre; Apple'ın iPhone model telefonlarında hırsızlık vakalarını önlemek için yapılabilecek bir ayar var. Çoğu hırsız telefonu çaldıktan sonra uçak moduna alıyor.

iPhone kullanan çoğu kullanıcı bilmiyor... Eğer bu ayarı aktifleştirirseniz hırsızlar telefonunuza erişemiyor!

Kullanıcıların "Ayarlar" menüsünden yapabileceği bir değişiklik ile hırsızlık vakalarında mağduriyeti en aza indirmek mümkün olacak.

TELEFON İLE OLAN BAĞLANTI KESİLMİYOR

Telefon hırsızlarının cihazı ele geçirdiklerinde yaptıkları ilk şey telefonu 'uçak moduna' almak oluyor. Böylelikle telefon tamamen şebekeden ayrılıyor ve takip edilmesi imkansız hale geliyor. Telefonu uçak moduna çok basit olduğu için hırsızlar tek bir tıkla iPhone'u şebekeyi kesebiliyor.

iPhone kullanan çoğu kullanıcı bilmiyor... Eğer bu ayarı aktifleştirirseniz hırsızlar telefonunuza erişemiyor!

iPhone'ları kilit ekranındayken uçak moduna almak için yapılması gereken tek şey uçak simgesini gösteren kontrol paneline tııklamak. Çoğu kullanıcının bilmediği bir ayar ile hırsızların telefonu uçak moduna alması engellenebiliyor.

iPhone kullanan çoğu kullanıcı bilmiyor... Eğer bu ayarı aktifleştirirseniz hırsızlar telefonunuza erişemiyor!

iPhone ayarlarına gidin, 'Face ID ve Parola' sekmesini açın, aşağıdaki seçeneklerde "Kilitliyken erişime izin ver" bölümüne gelin ve "Denetim Merkezi" seçeneğini kapatın.

iPhone kullanan çoğu kullanıcı bilmiyor... Eğer bu ayarı aktifleştirirseniz hırsızlar telefonunuza erişemiyor!

Yapacağınız bu ayar ile birlikte telefonunuzun kilidini açmadan kontrol paneli özelliklerinden hiçbirine erişemeyeceğiniz anlamına gelir.

iPhone kullanan çoğu kullanıcı bilmiyor... Eğer bu ayarı aktifleştirirseniz hırsızlar telefonunuza erişemiyor!

Hırsızlar telefonunuzun şifresini bilmediği için telefonu uçak moduna alamaz ve bu sayede cihazınızın takibi kolayca gerçekleşebilirsiniz.

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