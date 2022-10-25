Whatsapp çöktü mü? WhatsApp gruplarda mesaj gönderme sorunu

Son dakika... Milyonlarca kullanıcısı bulunan Whatsapp'ta erişim engeli yaşanıyor. Uygulamada mesajların gitmediği görülürken sorun hakkında sosyal medyada kullanıcılar sıklıkla whatsapp çöktü mü, mesajlar neden gitmiyor aramasını gerçekleştiriyor.

Whatsapp'ın son 24 saat kesinti raporuna bakıldığında da son 10 dakikadır özellikle İstanbul bölgesinde kesinti bildirimleri geldiği görülüyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medyanın da gündeminde yer alan Whatsapp çöktü iddiaları internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. WhatsApp Web, mobil ve uygulamanın çalışmadığı görülürken, problemin mesaj gönderimi ve sesli mesaj gönderiminde yaşandığı gözüküyor.

"GLOBAL KAYNAKLI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Whatsapp servislerinde global kaynaklı kesinti yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" dedi.